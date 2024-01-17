Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı
© İHA / HASAN AYSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
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Saadet Partisi, yerel seçimlerde 48 seçim bölgesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.
Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ, Uşak ve Zonguldak'tan olmak üzere üçü il, 48 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını duyurdu.
Buna göre Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar ve Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli olarak açıklandı.
İl ve ilçe belediye başkan adayları listesi şöyle:
1.AĞRI TUTAK İLÇE RIDVAN ÖZMEN
2.ANKARA GÖLBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE SELİM AKGÜL
3.ANTALYA AKSU BÜYÜKŞEHİR İLÇE LATİF MERCAN
4.ANTALYA FİNİKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE SELÇUK OKUR
5.BAYBURT DEMİRÖZÜ İLÇE MURAT GÜRBÜZ
6.BOLU DÖRTDİVAN İLÇE MUSTAFA ULUDAĞ
7.BOLU GÖYNÜK İLÇE ERDAL GÜLEN
8.ELAZIĞ MERKEZ İL MERKEZİ ABDULLAH AKIN
9.ELAZIĞ MERKEZ MOLLAKENDİ BELDE SABRİ YILMAZ
10.ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK BELDE AYDIN ALBAYRAK
11.ELAZIĞ ALACAKAYA İLÇE AHMET ÜNAL
12.ERZURUM AZİZİYE BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERDAL KARAGÜL
13.ERZURUM KÖPRÜKÖY BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET HAFİT ÖZKAN
14.ERZURUM PASİNLER BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET SARIGÜL
15.ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET KAVAK
16.İZMİR ALİAĞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE MAHMUT KOÇ
17.İZMİR BAYRAKLI BÜYÜKŞEHİR İLÇE VADAT KOLUKISA
18.İZMİR BORNOVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE HASAN CEYLAN
19.İZMİR KARŞIYAKA BÜYÜKŞEHİR İLÇE OZAN GANİÜSMEN
20.KAYSERİ SARIOĞLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ALİ OSMAN YILDIZ
21.KOCAELİ BAŞİSKELE BÜYÜKŞEHİR İLÇE ZAFER MUTLU
22.KONYA ALTINEKİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET DEVELİ
23.KONYA KULU BÜYÜKŞEHİR İLÇE SEMİH SARAÇ
24.KONYA SEYDİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE HARUN ERKAN
25.SAKARYA ERENLER BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUHAMMET EKŞİOĞLU
26.SAKARYA PAMUKOVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET ŞEN
27.SAKARYA SAPANCA BÜYÜKŞEHİR İLÇE AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
28.SAKARYA SÖĞÜTLÜ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖZDEMİR ÖZCAN
29.SİVAS HAFİK İLÇE YASİN ASLIVAR
30.SİVAS ŞARKIŞLA CEMEL BELDE AHMET YURTSEVER
31.SİVAS ŞARKIŞLA GÜRÇAYIR BELDE ZEKİ ÖZEN
32.SİVAS YILDIZELİ İLÇE ÖMER ALMA
33.TRABZON OF BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA SARAL
34.VAN İPEKYOLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE YILMAZ KILIÇ
35.BİTLİS TATVAN İLÇE HALAÇ AYDIN
36.ÇANKIRI ELDİVAN İLÇE FARUK KARATATAR
37.ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE EVREN ULUSOY
38.ÇANKIRI ÇERKEŞ İLÇE SATILMIŞ ÜKE
39.ÇANKIRI KURŞUNLU İLÇE RECEP KALFA
40.ÇANKIRI ILGAZ İLÇE ARİF NAZLI
41.ÇANKIRI ŞABANÖZÜ İLÇE FATİH ÇULHA
42.ÇANKIRI ÇERKEŞ SAÇAK BELDE BURHAN KARAAĞAÇ
43.SAMSUN ASARCIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE SEYDİAHMET ARTIŞ
44.SAMSUN AYVACIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE MUSTAFA ALTUNTAŞ
45.SAMSUN ÇARŞAMBA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ZEKAİ SAPANCI
46.SAMSUN LADİK BÜYÜKŞEHİR İLÇE FATİH ÖNDER
47.KONYA ÇUMRA BÜYÜKŞEHİR İLÇE SERVET ŞAHİN
48.ZONGULDAK MERKEZ İL MERKEZİ CEM DERELİ