https://sputniknews.com.tr/20240117/ibb-baskan-adayi-murat-kurumdan-ozluk-hakki-ve-maas-iyilestirmesi-vaadi-1079754039.html
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T20:31+0300
2024-01-17T20:31+0300
2024-01-17T20:31+0300
politika
murat kurum
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
ibb
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İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadinde bulundu.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240106/murat-kurum-kimdir-1077844475.html
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murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ibb
murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ibb
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için adım atacaklarını bildirdi.
İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadinde bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" ifadesini kullandı.