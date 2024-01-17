https://sputniknews.com.tr/20240117/ibb-baskan-adayi-murat-kurumdan-ozluk-hakki-ve-maas-iyilestirmesi-vaadi-1079754039.html

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, göreve geldiklerinde İBB ve iştiraklerinde çalışanların özlük hakları ve... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T20:31+0300

2024-01-17T20:31+0300

2024-01-17T20:31+0300

politika

murat kurum

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

ibb

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İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'özlük hakkı ve maaş iyileştirmesi' vaadinde bulundu.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir haftadır gittiği her yerde benzer şikayetlerle karşılaştığını belirterek, "İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/murat-kurum-kimdir-1077844475.html

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murat kurum, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ibb