https://sputniknews.com.tr/20240117/rusyadan-tahil-ihracatinda-yeni-rekor-1079734065.html

Rusya'dan tahıl ihracatında yeni rekor

Rusya'dan tahıl ihracatında yeni rekor

Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda olan Rusya'nın 2023-2024 tarım yılının ilk yarısında tahıl ve... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T10:29+0300

2024-01-17T10:29+0300

2024-01-17T10:29+0300

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Rusya'nın en büyük tarım ürünleri nakliye şirketi Rusagrotrans'ın verilerine göre 1 Temmuz-31 Aralık 2023'ü kapsayan 2023-2024 tarım yılının ilk yarısı, Rusya'nın tahıl ve bakliyat ihracatında tüm göstergelerde rekorla kapandı.Rusagrotrans uzmanları, baklagiller ve un da dahil toplam tahıl ihracatının kesin verilere göre yaklaşık 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek "Bu, 2020-2021 sezonunda elde edilen 32.7 milyon tonluk önceki zirveden yüzde 19 daha yüksek" ifadelerini kullandı.Rusagrotrans'tan paylaşılan verilere göre, özellikle buğday ihracatının hacmi, 3 yıl önceki rekor seviyeye göre yüzde 3.8 artışla 27.6 milyon ton olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında Rusya'nın durum buğdayı ihracatına yasak getirdiği Aralık 2023 başında durum buğdayının ihracat hacmi, geçen sezonun tamamında elde edilen 200 bin tona kıyasla 720 bin tona ulaştı.Arpa ihracatı, bir önceki sezona kıyasla yüzde 27 artarak 3.95 milyon tona çıkarken 2017-2018 tarım yılında 2.3 milyon tonla rekor kıran mısır ihracatı 3 milyon tona ulaştı.Un sevkiyatında 270 bin tonluk artışla 800 bin ton seviyeleri görüldü. Baklagillerde ise Temmuz-Aralık 2022 dönemindeki ihracatının 2.6 kat üzerinde, yani 2.1 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiye-rusyanin-tahil-ihracatinda-lider-konumunu-koruyor-1079482019.html

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