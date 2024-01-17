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https://sputniknews.com.tr/20240117/rusyadan-tahil-ihracatinda-yeni-rekor-1079734065.html
Rusya'dan tahıl ihracatında yeni rekor
Rusya'dan tahıl ihracatında yeni rekor
Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda olan Rusya'nın 2023-2024 tarım yılının ilk yarısında tahıl ve... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:29+0300
2024-01-17T10:29+0300
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Rusya'nın en büyük tarım ürünleri nakliye şirketi Rusagrotrans'ın verilerine göre 1 Temmuz-31 Aralık 2023'ü kapsayan 2023-2024 tarım yılının ilk yarısı, Rusya'nın tahıl ve bakliyat ihracatında tüm göstergelerde rekorla kapandı.Rusagrotrans uzmanları, baklagiller ve un da dahil toplam tahıl ihracatının kesin verilere göre yaklaşık 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek "Bu, 2020-2021 sezonunda elde edilen 32.7 milyon tonluk önceki zirveden yüzde 19 daha yüksek" ifadelerini kullandı.Rusagrotrans'tan paylaşılan verilere göre, özellikle buğday ihracatının hacmi, 3 yıl önceki rekor seviyeye göre yüzde 3.8 artışla 27.6 milyon ton olarak değerlendiriliyor. Bunun yanında Rusya'nın durum buğdayı ihracatına yasak getirdiği Aralık 2023 başında durum buğdayının ihracat hacmi, geçen sezonun tamamında elde edilen 200 bin tona kıyasla 720 bin tona ulaştı.Arpa ihracatı, bir önceki sezona kıyasla yüzde 27 artarak 3.95 milyon tona çıkarken 2017-2018 tarım yılında 2.3 milyon tonla rekor kıran mısır ihracatı 3 milyon tona ulaştı.Un sevkiyatında 270 bin tonluk artışla 800 bin ton seviyeleri görüldü. Baklagillerde ise Temmuz-Aralık 2022 dönemindeki ihracatının 2.6 kat üzerinde, yani 2.1 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiye-rusyanin-tahil-ihracatinda-lider-konumunu-koruyor-1079482019.html
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rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, ihracat, türkiye
rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya tahıl birliği, ihracat, türkiye

Rusya'dan tahıl ihracatında yeni rekor

10:29 17.01.2024
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya tahıl kışlık buğday ekimi
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda olan Rusya'nın 2023-2024 tarım yılının ilk yarısında tahıl ve bakliyat ihracatında rekor seviyelere çıktığı bildirildi.
Rusya'nın en büyük tarım ürünleri nakliye şirketi Rusagrotrans'ın verilerine göre 1 Temmuz-31 Aralık 2023'ü kapsayan 2023-2024 tarım yılının ilk yarısı, Rusya'nın tahıl ve bakliyat ihracatında tüm göstergelerde rekorla kapandı.
Rusagrotrans uzmanları, baklagiller ve un da dahil toplam tahıl ihracatının kesin verilere göre yaklaşık 39 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek "Bu, 2020-2021 sezonunda elde edilen 32.7 milyon tonluk önceki zirveden yüzde 19 daha yüksek" ifadelerini kullandı.
Rusagrotrans'tan paylaşılan verilere göre, özellikle buğday ihracatının hacmi, 3 yıl önceki rekor seviyeye göre yüzde 3.8 artışla 27.6 milyon ton olarak değerlendiriliyor.
Bunun yanında Rusya'nın durum buğdayı ihracatına yasak getirdiği Aralık 2023 başında durum buğdayının ihracat hacmi, geçen sezonun tamamında elde edilen 200 bin tona kıyasla 720 bin tona ulaştı.
Arpa ihracatı, bir önceki sezona kıyasla yüzde 27 artarak 3.95 milyon tona çıkarken 2017-2018 tarım yılında 2.3 milyon tonla rekor kıran mısır ihracatı 3 milyon tona ulaştı.
Un sevkiyatında 270 bin tonluk artışla 800 bin ton seviyeleri görüldü. Baklagillerde ise Temmuz-Aralık 2022 dönemindeki ihracatının 2.6 kat üzerinde, yani 2.1 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildi.
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
DÜNYA
Türkiye, Rusya’nın tahıl ihracatında lider konumunu koruyor
9 Ocak, 23:05
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