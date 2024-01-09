https://sputniknews.com.tr/20240109/turkiye-rusyanin-tahil-ihracatinda-lider-konumunu-koruyor-1079482019.html

Türkiye, Rusya’nın tahıl ihracatında lider konumunu koruyor

Türkiye, Rusya’nın tahıl ihracatında lider konumunu koruyor

Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin 2023-2024 tarım yılının ilk yarısında alımı azaltsa da Rusya’nın tahıl ihracatında lider konumunu koruduğunu... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T23:05+0300

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Rusya Tahıl İhracatçıları Birliği’nin açıklamasında, 2023’ün Temmuz-Aralık döneminde Türkiye’nin Rusya’dan 4 milyon 281 bin ton tahıl satın aldığı ifade edildi. Bunun, geçen tarım yılının aynı dönemine (4 milyon 903 bin ton) göre yüzde 12.7 daha az olduğu kaydedildi.İkinci sırada, alımını yüzde 4.9 oranında artırarak 3 milyon 902 bin ton tahıl satın alan İran yer alırken Mısır, alımlarını yüzde 25 oranında azaltarak 2 milyon 956 bin ton tahıl ithalatıyla üçüncülüğe geriledi.İlk beşte 2 milyon 9 bin ton tahıl alımıyla Suudi Arabistan (yüzde 10.2 artış) ve 1 milyon 966 bin ton tahıl alımıyla Bangladeş (yüzde 150 artış) yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231226/rusyada-tahil-ihracatina-kota-getirildi-1078996502.html

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