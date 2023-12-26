https://sputniknews.com.tr/20231226/rusyada-tahil-ihracatina-kota-getirildi-1078996502.html
Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi
Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi
Rusya hükümeti, 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere toplam tahıl ihracatının en fazla 24 milyon ton olacağına... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T22:37+0300
2023-12-26T22:37+0300
2023-12-26T22:37+0300
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avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrasya ekonomik birliği
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Rusya hükümetinin açıklamasında, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dışında buğday, arpa ve mısır gibi tahılların yurt dışına çıkarılmasına 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde 24 milyon tonluk kotanın getirildiği ifade edildi.Daha önce 1 Haziran 2022 – 30 Haziran 2023 döneminde 25 milyon 500 bin ton şeklinde kota uygulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html
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rusya, rusya hükümeti, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği
rusya, rusya hükümeti, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği
Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi
Rusya hükümeti, 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere toplam tahıl ihracatının en fazla 24 milyon ton olacağına karar verdi.
Rusya hükümetinin açıklamasında, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dışında buğday, arpa ve mısır gibi tahılların yurt dışına çıkarılmasına 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde 24 milyon tonluk kotanın getirildiği ifade edildi.
Daha önce 1 Haziran 2022 – 30 Haziran 2023 döneminde 25 milyon 500 bin ton şeklinde kota uygulanmıştı.