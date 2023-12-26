Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: ABD Netanyahu'nun 'fişini' çekti
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231226/rusyada-tahil-ihracatina-kota-getirildi-1078996502.html
Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi
Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi
Rusya hükümeti, 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere toplam tahıl ihracatının en fazla 24 milyon ton olacağına... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T22:37+0300
2023-12-26T22:37+0300
dünya
rusya
rusya hükümeti
avrasya
avrasya ekonomik birliği (aeb)
avrasya ekonomik birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076245841_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0a8af30e7759d60ab63ad6792a175c84.jpg
Rusya hükümetinin açıklamasında, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dışında buğday, arpa ve mısır gibi tahılların yurt dışına çıkarılmasına 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde 24 milyon tonluk kotanın getirildiği ifade edildi.Daha önce 1 Haziran 2022 – 30 Haziran 2023 döneminde 25 milyon 500 bin ton şeklinde kota uygulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html
rusya
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076245841_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8ed0bcdd6a5284d69fe874fc17a2d123.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya hükümeti, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği
rusya, rusya hükümeti, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği

Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi

22:37 26.12.2023
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya tahıl kışlık buğday ekimi
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Rusya hükümeti, 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere toplam tahıl ihracatının en fazla 24 milyon ton olacağına karar verdi.
Rusya hükümetinin açıklamasında, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dışında buğday, arpa ve mısır gibi tahılların yurt dışına çıkarılmasına 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde 24 milyon tonluk kotanın getirildiği ifade edildi.
Daha önce 1 Haziran 2022 – 30 Haziran 2023 döneminde 25 milyon 500 bin ton şeklinde kota uygulanmıştı.
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Yaptırımlara rağmen Rusya: İspanya’nın tahıl ithalatı rekor kırıyor
21 Aralık, 09:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала