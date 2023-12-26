https://sputniknews.com.tr/20231226/rusyada-tahil-ihracatina-kota-getirildi-1078996502.html

Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi

Rusya’da, tahıl ihracatına kota getirildi

Rusya hükümeti, 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere toplam tahıl ihracatının en fazla 24 milyon ton olacağına... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T22:37+0300

2023-12-26T22:37+0300

2023-12-26T22:37+0300

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avrasya ekonomik birliği (aeb)

avrasya ekonomik birliği

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Rusya hükümetinin açıklamasında, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler dışında buğday, arpa ve mısır gibi tahılların yurt dışına çıkarılmasına 15 Şubat - 30 Haziran 2024 döneminde 24 milyon tonluk kotanın getirildiği ifade edildi.Daha önce 1 Haziran 2022 – 30 Haziran 2023 döneminde 25 milyon 500 bin ton şeklinde kota uygulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html

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rusya, rusya hükümeti, avrasya, avrasya ekonomik birliği (aeb), avrasya ekonomik birliği