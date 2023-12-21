https://sputniknews.com.tr/20231221/yaptirimlara-ragmen-rusya-ispanyanin-tahil-ithalati-rekor-kiriyor-1078671593.html
Yaptırımlara rağmen Rusya: İspanya’nın tahıl ithalatı rekor kırıyor
Yaptırımlara rağmen Rusya: İspanya’nın tahıl ithalatı rekor kırıyor
Sputnik’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerini temel alan araştırmasının sonuçları, tüm yaptırımlara rağmen İspanya’nın Rusya'dan tahıl ithalat... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T09:46+0300
2023-12-21T09:46+0300
2023-12-21T09:46+0300
dünya
avrupa birliği
ispanya
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
yaptırım
ekonomik yaptırım
italya
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Ekim ayında İspanya’nın Rusya'dan 110 bin tondan fazla tahıl ithal ederek son 11 yılın en yüksek ithalat hacimlerine ulaştığı gözlemlenirken, bu hacimlerin bir önceki aya kıyasla 14 kat daha fazla olduğu da göze çarpıyor.Daha önce Karadeniz Tahıl Girişimi’nin AB ülkeleri arasındaki en büyük fayda sağlayıcısı konumunda yer alan İspanya en son bu yılın ocak ayında Rusya'dan büyük miktarda tahıl satın almış, ancak bu hacimleri yalnızca 46 bin ton olarak kaydedilmişti.Eylül ayında ise Rusya’dan 80 ton tahıl ithal eden ülke, ekim ayında tedarikleri artırarak 110.2 bin tona yükseltirken, bu rakamın, İspanya’nın 118 bin ton Rus tahılı ithal ettiği Kasım 2012'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğu da anlaşılıyor.Aynı zamanda İspanyol şirketlerinin Rusya’dan satın aldıkları tahıl için 23.9 milyon euro ödediği belirlenirken, bu sonuçların da eylül ayı tahıl ithalat maliyetinden 17 kat daha fazla olduğu dikkat çekiyor.İstatistiklere göre, ekim ayında İspanya, Avrupa Birliği'ne sağlanan tüm Rus tahılının yüzde 55'ini alırken, geriye kalan Avrupa ülkeleri ise Rusya'dan toplamda 91 bin ton tahıl satın aldı.Lider İspanya’yı bu dönemde 42 bin tonla İtalya, 38 bin tonla Yunanistan ve 9 bin tonla Letonya takip etti.Aynı zamanda AB’nin bu yılın sadece ilk 10 ayında Rusya'dan tahıl ithalatını 1.5 kat artırarak 1.2 milyon tona çıkardığı, Rus tahılının en büyük alıcısının ise bu dönemde alımlarını 4.5 kat artırarak 390 bin tona çıkaran İtalya olduğu anlaşılıyor.İkinci sırada ise bu yılın ilk 10 ayında Rus tahıl ürünleri ithalatını 1.6 kat artırarak 289 bin tona çıkaran Letonya yer alırken, ilk üçü ithalat hacimlerini 1.5 kat artırarak 228 bin tona ulaştıran Yunanistan kapattı.AB’nin Rus LNG ithalatı da rekora gidiyorAvrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan fosil yakıt ithalatını birkaç yıla kadar bitirme hedefi belirlemesine rağmen bu ülkeden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını rekor seviyelere yükseltmesi de dikkat çekiyor.Rusya'nın LNG ihracatında AB ülkelerinin payı 2021'in ocak-temmuz döneminde yüzde 39 seviyesindeyken, bu oran 2022'de yüzde 49'a, 2023'te yüzde 52'ye tırmandı.Böylece, AB ülkeleri yaptırım ilanlarına rağmen Rus LNG'sinin yarıdan fazlasını satın aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231217/rusya-gida-ve-gubre-ihracatinin-kolaylastirilmasina-iliskin-bm-calismalari-sonuc-vermiyor-1078548910.html
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avrupa birliği, ispanya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, yaptırım, ekonomik yaptırım, italya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
avrupa birliği, ispanya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, yaptırım, ekonomik yaptırım, italya, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
Yaptırımlara rağmen Rusya: İspanya’nın tahıl ithalatı rekor kırıyor
Sputnik’in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerini temel alan araştırmasının sonuçları, tüm yaptırımlara rağmen İspanya’nın Rusya'dan tahıl ithalat hacimlerinin son 11 yılın rekorunu kırdığını ortaya çıkardı.
Ekim ayında İspanya’nın Rusya'dan 110 bin tondan fazla tahıl ithal ederek son 11 yılın en yüksek ithalat hacimlerine ulaştığı gözlemlenirken, bu hacimlerin bir önceki aya kıyasla 14 kat daha fazla olduğu da göze çarpıyor.
Daha önce Karadeniz Tahıl Girişimi’nin AB ülkeleri arasındaki en büyük fayda sağlayıcısı konumunda yer alan İspanya en son bu yılın ocak ayında Rusya'dan büyük miktarda tahıl satın almış, ancak bu hacimleri yalnızca 46 bin ton olarak kaydedilmişti.
Eylül ayında ise Rusya’dan 80 ton tahıl ithal eden ülke, ekim ayında tedarikleri artırarak 110.2 bin tona yükseltirken, bu rakamın, İspanya’nın 118 bin ton Rus tahılı ithal ettiği Kasım 2012'den bu yana görülen en yüksek rakam olduğu da anlaşılıyor.
Aynı zamanda İspanyol şirketlerinin Rusya’dan satın aldıkları tahıl için 23.9 milyon euro ödediği belirlenirken, bu sonuçların da eylül ayı tahıl ithalat maliyetinden 17 kat daha fazla olduğu dikkat çekiyor.
İstatistiklere göre, ekim ayında İspanya, Avrupa Birliği'ne sağlanan tüm Rus tahılının yüzde 55'ini alırken, geriye kalan Avrupa ülkeleri ise Rusya'dan toplamda 91 bin ton tahıl satın aldı.
Lider İspanya’yı bu dönemde 42 bin tonla İtalya, 38 bin tonla Yunanistan ve 9 bin tonla Letonya takip etti.
Aynı zamanda AB’nin bu yılın sadece ilk 10 ayında Rusya'dan tahıl ithalatını 1.5 kat artırarak 1.2 milyon tona çıkardığı, Rus tahılının en büyük alıcısının ise bu dönemde alımlarını 4.5 kat artırarak 390 bin tona çıkaran İtalya olduğu anlaşılıyor.
İkinci sırada ise bu yılın ilk 10 ayında Rus tahıl ürünleri ithalatını 1.6 kat artırarak 289 bin tona çıkaran Letonya yer alırken, ilk üçü ithalat hacimlerini 1.5 kat artırarak 228 bin tona ulaştıran Yunanistan kapattı.
AB’nin Rus LNG ithalatı da rekora gidiyor
Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan fosil yakıt ithalatını birkaç yıla kadar bitirme hedefi belirlemesine rağmen bu ülkeden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatını rekor seviyelere yükseltmesi de dikkat çekiyor.
Rusya'nın LNG ihracatında AB ülkelerinin payı 2021'in ocak-temmuz döneminde yüzde 39 seviyesindeyken, bu oran 2022'de yüzde 49'a, 2023'te yüzde 52'ye tırmandı.
Böylece, AB ülkeleri yaptırım ilanlarına rağmen Rus LNG'sinin yarıdan fazlasını satın aldı.