Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: TBMM’de emperyalizmle iş birliği yapan partiler var
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Asya’daki durumda Tayvan’dan ziyade Çin Denizi’ni ve Filipinler’i konuşacağız’
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:27
8 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-ulusal-refah-fonundaki-euro-varliklarini-sifirladi-1079743477.html
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı
ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları sonrası dolardan bağımsızlığı zorunlu ihtiyaç olarak niteleyen Rusya, ek petrol ve gaz gelirlerini kara günler için... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:28+0300
2024-01-17T15:28+0300
ekonomi
rusya
maliye politikası
rusya maliye bakanlığı
euro
avrupa
ab
yaptırım
ekonomik yaptırım
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079742934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fa1a82e77e792c385df1a3a3990827d.jpg
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro cinsinden varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17.7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232.6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079742934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cb4e77b85ae825173e5b36a9f255d20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, maliye politikası, rusya maliye bakanlığı, euro, avrupa, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, ulusal refah fonu
rusya, maliye politikası, rusya maliye bakanlığı, euro, avrupa, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, ulusal refah fonu

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı

15:28 17.01.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVRuble euro avro
Ruble euro avro - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone ol
ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları sonrası dolardan bağımsızlığı zorunlu ihtiyaç olarak niteleyen Rusya, ek petrol ve gaz gelirlerini kara günler için sakladığı Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını da sıfırladı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro cinsinden varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17.7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232.6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.
Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
EKONOMİ
Putin'den Rus ekonomisine övgü: Avrupa'da bir numarayız
11 Ocak, 10:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала