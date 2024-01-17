https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-ulusal-refah-fonundaki-euro-varliklarini-sifirladi-1079743477.html

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı

ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları sonrası dolardan bağımsızlığı zorunlu ihtiyaç olarak niteleyen Rusya, ek petrol ve gaz gelirlerini kara günler için... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T15:28+0300

2024-01-17T15:28+0300

2024-01-17T15:28+0300

ekonomi

rusya

maliye politikası

rusya maliye bakanlığı

euro

avrupa

ab

yaptırım

ekonomik yaptırım

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079742934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fa1a82e77e792c385df1a3a3990827d.jpg

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro cinsinden varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17.7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232.6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, maliye politikası, rusya maliye bakanlığı, euro, avrupa, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, ulusal refah fonu