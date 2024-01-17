https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-ulusal-refah-fonundaki-euro-varliklarini-sifirladi-1079743477.html
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı
ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları sonrası dolardan bağımsızlığı zorunlu ihtiyaç olarak niteleyen Rusya, ek petrol ve gaz gelirlerini kara günler için... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:28+0300
2024-01-17T15:28+0300
2024-01-17T15:28+0300
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Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro cinsinden varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17.7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232.6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240111/putinden-rus-ekonomisine-ovgu-avrupada-bir-numarayiz-1079527543.html
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rusya, maliye politikası, rusya maliye bakanlığı, euro, avrupa, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, ulusal refah fonu
rusya, maliye politikası, rusya maliye bakanlığı, euro, avrupa, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, dolar, ulusal refah fonu
Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını sıfırladı
ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımları sonrası dolardan bağımsızlığı zorunlu ihtiyaç olarak niteleyen Rusya, ek petrol ve gaz gelirlerini kara günler için sakladığı Ulusal Refah Fonu'ndaki euro varlıklarını da sıfırladı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda euro cinsinden varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nun 2023 sonu itibarıyla durumuna ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Ulusal Refah Fonu varlıkları geçen yıl 17.7 milyar dolar azalarak 133 milyar dolara gerilerken bütçe açığının kapatılması için 2023 sonunda 115 milyar yuan, 232.6 ton altın ve 574 milyon euro satıldı.
Ulusal Refah Fonu'nda euro varlıklarının payı böylelikle sıfıra düşerken fonda sadece ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar kaldı.
Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Varlık Fonu’ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021’de, sterlin ve yen varlıklarını da 2022’de sıfırlamıştı.