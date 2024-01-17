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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-balistik-fuzesi-vuruldu-1079758410.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun attığı iki Toçka-U balistik füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından Bryansk Bölgesi’nde yok edildiğini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T23:37+0300
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ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2023 tarihinde saat 21.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Toçka-U taktik balistik füze ve uçak tipi insansız hava araçları ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Rus hava savunma sistemlerinin “Bryansk Bölgesi’nde iki taktik füzeyi yok ettiği ve üç Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği” kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, toçka-u
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, toçka-u

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu

23:37 17.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun attığı iki Toçka-U balistik füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından Bryansk Bölgesi’nde yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2023 tarihinde saat 21.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Toçka-U taktik balistik füze ve uçak tipi insansız hava araçları ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.
Rus hava savunma sistemlerinin “Bryansk Bölgesi’nde iki taktik füzeyi yok ettiği ve üç Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği” kaydedildi.
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