https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-balistik-fuzesi-vuruldu-1079758410.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun attığı iki Toçka-U balistik füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından Bryansk Bölgesi’nde yok edildiğini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T23:37+0300

2024-01-17T23:37+0300

2024-01-17T23:37+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

toçka-u

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2023 tarihinde saat 21.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Toçka-U taktik balistik füze ve uçak tipi insansız hava araçları ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Rus hava savunma sistemlerinin “Bryansk Bölgesi’nde iki taktik füzeyi yok ettiği ve üç Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği” kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html

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