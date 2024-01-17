https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-balistik-fuzesi-vuruldu-1079758410.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun attığı iki Toçka-U balistik füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından Bryansk Bölgesi’nde yok edildiğini... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T23:37+0300
2024-01-17T23:37+0300
2024-01-17T23:37+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
toçka-u
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2023 tarihinde saat 21.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Toçka-U taktik balistik füze ve uçak tipi insansız hava araçları ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi” dendi.Rus hava savunma sistemlerinin “Bryansk Bölgesi’nde iki taktik füzeyi yok ettiği ve üç Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği” kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-azaltiyor-1079756734.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, toçka-u
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, toçka-u
Rusya Savunma Bakanlığı: Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna balistik füzesi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun attığı iki Toçka-U balistik füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından Bryansk Bölgesi’nde yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram
hesabından yapılan açıklamada, “17 Ocak 2023 tarihinde saat 21.30 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin Toçka-U taktik balistik füze ve uçak tipi insansız hava araçları ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terörist saldırı gerçekleştirme girişimi engellendi”
dendi.
Rus hava savunma sistemlerinin “Bryansk Bölgesi’nde iki taktik füzeyi yok ettiği ve üç Ukrayna İHA’sını ele geçirdiği” kaydedildi.