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Rusya: Avustralya ile ilişkiler dibe vurdu
Rusya: Avustralya ile ilişkiler dibe vurdu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Avustralya’nın Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlara katılma kararı yüzünden iki ülke arasındaki ilişkilerin en... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T21:25+0300
2024-01-17T21:25+0300
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avustralya
moskova
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun bugün Avustralya’nın Moskova Büyükelçisi John Geering ile görüştüğü bildirildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında büyükelçiye, Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı kampanyaya katılan Canberra’nın mevcut politikası yüzünden iki ülke arasındaki bağların dibe vurduğu söylendi. Avustralya yönetiminin, halklarımızın çıkarlarına, müreffeh ve güvenli Asya-Pasifik bölgesini inşa etme hedeflerine ters düşen bu felaket politikasını yeniden değerlendireceği umudu ifade edildi” ifadesine yer verildi.Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattıktan sonra Avustralya, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-disisleri-bakanligi-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1079569740.html
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rusya, andrey rudenko, avustralya, moskova, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya: Avustralya ile ilişkiler dibe vurdu

21:25 17.01.2024
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Avustralya’nın Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlara katılma kararı yüzünden iki ülke arasındaki ilişkilerin en kötü duruma düştüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun bugün Avustralya’nın Moskova Büyükelçisi John Geering ile görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşme sırasında büyükelçiye, Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı kampanyaya katılan Canberra’nın mevcut politikası yüzünden iki ülke arasındaki bağların dibe vurduğu söylendi. Avustralya yönetiminin, halklarımızın çıkarlarına, müreffeh ve güvenli Asya-Pasifik bölgesini inşa etme hedeflerine ters düşen bu felaket politikasını yeniden değerlendireceği umudu ifade edildi” ifadesine yer verildi.
Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekat başlattıktan sonra Avustralya, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmıştı.
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