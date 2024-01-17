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Paşinyan: Erivan, Bakü'nün tutumu ne olursa olsun barış gündeminden yana
Paşinyan: Erivan, Bakü'nün tutumu ne olursa olsun barış gündeminden yana
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’ın Bakü'nün tutumu ne olursa barış gündeminden vazgeçmeyeceğini belirtti. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenisyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın tutumu ne olursa olsun Ermenistan tarafının bölgedeki barış gündemine bağlılığını sürdüreceğini söyledi.Paşinyan, "Barış gündeminden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Bu, bizim siyasi vizyonumuz olması nedeniyle çok önemli bir vurgudur ve biz barış gündemini Azerbaycan’ın değil, kendi mantığımıza göre barışın tek taraflı bir süreç olmadığı anlayışıyla ilan ettik. Ancak, örneğin Azerbaycan barış gündeminden çekilirse, bu bizim de vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Böyle bir durumda tam tersine vurguyu güçlendirmek, daha derin gerekçeler sunmak, daha fazla argüman sunmak gerekebilir” dedi.2022 yılında Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda ileride yapılabilecek bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. 2022 yılının Mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içindeki egemenliğini, yani Karabağ ile birlikte tanımaya hazır olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/kremlin-aliyev-ve-pasinyan-muzakereleri-sonlandirmaya-ve-baris-anlasmasina-varmaya-hazir-1078995209.html
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Paşinyan: Erivan, Bakü'nün tutumu ne olursa olsun barış gündeminden yana

22:05 17.01.2024
© Sputnik / Евгений БиятовErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan’ın Bakü'nün tutumu ne olursa barış gündeminden vazgeçmeyeceğini belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenisyan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın tutumu ne olursa olsun Ermenistan tarafının bölgedeki barış gündemine bağlılığını sürdüreceğini söyledi.
Paşinyan, "Barış gündeminden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Bu, bizim siyasi vizyonumuz olması nedeniyle çok önemli bir vurgudur ve biz barış gündemini Azerbaycan’ın değil, kendi mantığımıza göre barışın tek taraflı bir süreç olmadığı anlayışıyla ilan ettik. Ancak, örneğin Azerbaycan barış gündeminden çekilirse, bu bizim de vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Böyle bir durumda tam tersine vurguyu güçlendirmek, daha derin gerekçeler sunmak, daha fazla argüman sunmak gerekebilir” dedi.
2022 yılında Erivan ve Bakü, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda ileride yapılabilecek bir barış anlaşmasını görüşmeye başlamıştı. 2022 yılının Mayıs ayı sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içindeki egemenliğini, yani Karabağ ile birlikte tanımaya hazır olduğunu ifade etmişti.
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