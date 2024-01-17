https://sputniknews.com.tr/20240117/pakistan-hava-sahasinin-iran-tarafindan-sebepsiz-sekilde-ihlal-edilmesini-siddetle-kinadi-1079726177.html
Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınadı
Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınadı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T00:44+0300
2024-01-17T00:44+0300
2024-01-17T00:44+0300
dünya
pakistan
iran
pakistan dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071670168_38:0:1240:676_1920x0_80_0_0_5bf9be9d8a3546289de36ef9db35b549.jpg
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarılarak, bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-pakistanda-ceys-el-adl-hedeflerini-vurdu-1079723716.html
pakistan
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071670168_189:0:1090:676_1920x0_80_0_0_589692c56e8de372baedb4552d4cb91d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, iran, pakistan dışişleri bakanlığı
pakistan, iran, pakistan dışişleri bakanlığı
Pakistan, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesini şiddetle kınadı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.
Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.
Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarılarak, bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.
Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir" ifadesi kullanıldı.