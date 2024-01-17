https://sputniknews.com.tr/20240117/orduda-yurt-asansorunde-ariza-icinde-10-kisi-bulundugu-esnada-durdu-1079732419.html

Ordu'da yurt asansöründe arıza: İçinde 10 kişi bulunduğu esnada durdu

Ordu'da yurt asansöründe arıza: İçinde 10 kişi bulunduğu esnada durdu

Ordu’da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda 10 kişinin bindiği asansör arıza yaptı. Olayda yaralanan olmazken, öğrenciler asansörün... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T09:44+0300

2024-01-17T09:44+0300

2024-01-17T09:44+0300

türkiye

asansör

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öğrenci

ordu

arıza

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Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu kız öğrenci yurdunun bir blokunda 10 kişinin kullandığı asansör, birinci kattan zemin kata indiği esnada arıza yaparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine asansörde kalan öğrenciler firma görevlisinin müdahale etmesi ile yara almadan dışarıya çıkartıldı. Olayda yaralanan olmazken, diğer öğrenciler asansörün düştüğünü sanıp yurdun bahçesine çıktı. Olay yerine polis, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada güvenlik mensupları öğrencilerin taleplerini dinleyerek sakinleştirmeye çalıştı.Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır” denildi.Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı.Öte yandan asansörlerin kontrollerinin sürekli olarak yapıldığı, arıza yapan asansörün bakımlarının da yeni yapıldığı öğrenildi.Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/giresundaki-ogrenci-yurdunda-asansor-dustu-iddiasina-iliskin-kykdan-aciklama-1079688691.html

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