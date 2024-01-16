https://sputniknews.com.tr/20240116/giresundaki-ogrenci-yurdunda-asansor-dustu-iddiasina-iliskin-kykdan-aciklama-1079688691.html

'Giresun’daki öğrenci yurdunda asansör düştü' iddiasına ilişkin KYK’dan açıklama

'Giresun’daki öğrenci yurdunda asansör düştü' iddiasına ilişkin KYK’dan açıklama

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, (KYK) Giresun Gülpembe Hatun Yurdu’nda “asansör düştü” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T09:35+0300

2024-01-16T09:35+0300

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Sosyal medyada yayılan bir haberde Giresun'daki bir öğrenci yurdunda asansör düştüğü iddia edildi. KYK, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bir açıklama yaptı.KYK’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Söz konusu olayda Giresun Gülpembe Hatun Yurdu B Blok’ta hizmet veren asansör içi boş bir şekilde 3. kattan 2. kata inerken regülatör arızası vermiştir. İçerisinde öğrenci kaldığını düşünerek yardımcı olmak isteyen bir grup öğrencinin ambulans ve itfaiyeyi aramaları üzerine ekipler yurt müdürlüğüne intikal etmiştir” denildi. Açıklamada, olay sırasında veya sonrasında herhangi bir öğrencinin zarar görmediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/kyk-yurdundaki-asansor-faciasina-istenen-ceza-belli-oldu-1079464657.html

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