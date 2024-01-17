https://sputniknews.com.tr/20240117/munir-ozkulun-bilinmeyen-oglu-ortaya-cikti-1079739251.html

Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı

Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı

Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T13:10+0300

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yaşam

münir özkul

oyuncu

evlat nöbeti

kanada

evlilik

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5 Ocak 2018 tarihinde, 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, 4 evlilik yaptı.Özkul'un bu evliliklerinden 2 kızı ve bir oğlu bulunuyor. Oyuncunun çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi.Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.

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münir özkul, oyuncu, evlat nöbeti, kanada, evlilik