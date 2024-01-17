https://sputniknews.com.tr/20240117/munir-ozkulun-bilinmeyen-oglu-ortaya-cikti-1079739251.html
Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı
Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı
Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T13:10+0300
2024-01-17T13:10+0300
2024-01-17T13:10+0300
yaşam
münir özkul
oyuncu
evlat nöbeti
kanada
evlilik
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5 Ocak 2018 tarihinde, 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, 4 evlilik yaptı.Özkul'un bu evliliklerinden 2 kızı ve bir oğlu bulunuyor. Oyuncunun çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi.Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231016/televizyonda-metin-akpinar-gondermesi-pazar-gunu-nereden-cikti-bu-velet-filmi-yayinlandi-1076375897.html
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münir özkul, oyuncu, evlat nöbeti, kanada, evlilik
münir özkul, oyuncu, evlat nöbeti, kanada, evlilik
Münir Özkul'un bilinmeyen oğlu ortaya çıktı
Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırmıştı. Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu.
5 Ocak 2018 tarihinde, 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, 4 evlilik yaptı.
Özkul'un bu evliliklerinden 2 kızı ve bir oğlu bulunuyor. Oyuncunun çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi.
Oğlu Ferdi Özkul şu anda Kanada'da yaşıyor. Kızı Hayriye Özkul ise medyadan uzak duruyor.
Ferdi Özkul aşçılıkla ilgileniyor. Ottawa'da 6 tane restoranı bulunuyor.