https://sputniknews.com.tr/20231016/televizyonda-metin-akpinar-gondermesi-pazar-gunu-nereden-cikti-bu-velet-filmi-yayinlandi-1076375897.html

Televizyonda Metin Akpınar göndermesi: Pazar günü 'Nereden çıktı bu velet' filmi yayınlandı

Televizyonda Metin Akpınar göndermesi: Pazar günü 'Nereden çıktı bu velet' filmi yayınlandı

Show TV, pazar günü Metin Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filmini yayınladı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T10:08+0300

2023-10-16T10:08+0300

2023-10-16T10:08+0300

yaşam

metin akpınar

oyuncu

çocuk

film

show tv

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62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı.Metin Akpınar, geçtiğimiz hafta 35 yaşında ikiz çocuklarının olduğunu açıkladı. Hafta boyunca bu konunun sosyal medyada da gündem olması üzerine, Show TV hafta sonu gündüz kuşağında usta oyuncunun bir filmini verdi.Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filminin pazar günü yayınlanması sosyal medyada da gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231012/unlu-oyuncu-metin-akpinarin-35-yil-sonra-bir-kizi-oldugu-ortaya-cikti-1076277380.html

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metin akpınar, oyuncu, çocuk, film, show tv