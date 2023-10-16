https://sputniknews.com.tr/20231016/televizyonda-metin-akpinar-gondermesi-pazar-gunu-nereden-cikti-bu-velet-filmi-yayinlandi-1076375897.html
Televizyonda Metin Akpınar göndermesi: Pazar günü 'Nereden çıktı bu velet' filmi yayınlandı
Televizyonda Metin Akpınar göndermesi: Pazar günü 'Nereden çıktı bu velet' filmi yayınlandı
Show TV, pazar günü Metin Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filmini yayınladı. 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T10:08+0300
2023-10-16T10:08+0300
2023-10-16T10:08+0300
yaşam
metin akpınar
oyuncu
çocuk
film
show tv
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62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı.Metin Akpınar, geçtiğimiz hafta 35 yaşında ikiz çocuklarının olduğunu açıkladı. Hafta boyunca bu konunun sosyal medyada da gündem olması üzerine, Show TV hafta sonu gündüz kuşağında usta oyuncunun bir filmini verdi.Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filminin pazar günü yayınlanması sosyal medyada da gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231012/unlu-oyuncu-metin-akpinarin-35-yil-sonra-bir-kizi-oldugu-ortaya-cikti-1076277380.html
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metin akpınar, oyuncu, çocuk, film, show tv
metin akpınar, oyuncu, çocuk, film, show tv
Televizyonda Metin Akpınar göndermesi: Pazar günü 'Nereden çıktı bu velet' filmi yayınlandı
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Show TV, pazar günü Metin Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filmini yayınladı.
62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı.
Metin Akpınar, geçtiğimiz hafta 35 yaşında ikiz çocuklarının olduğunu açıkladı. Hafta boyunca bu konunun sosyal medyada da gündem olması üzerine, Show TV hafta sonu gündüz kuşağında usta oyuncunun bir filmini verdi.
Akpınar'ın “Nereden çıktı bu velet” filminin pazar günü yayınlanması sosyal medyada da gündem oldu.