https://sputniknews.com.tr/20240117/japon-denizcilik-firmalari-kizildenizden-cekildi-suzuki-uretimi-durdurdu-1079741882.html

Japon denizcilik firmaları Kızıldeniz'den 'çekildi', Suzuki üretimi durdurdu

Japon denizcilik firmaları Kızıldeniz'den 'çekildi', Suzuki üretimi durdurdu

Japonya'nın en büyük denizcilik şirketlerinin bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen askıya aldığı belirtildi. Japon... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T14:49+0300

2024-01-17T14:49+0300

2024-01-17T14:49+0300

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ortadoğu

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suzuki

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NHK televizyonunun haberine göre NYK Line, Mitsui OSK Lines ve Kawasaki Kisen Kaisha gibi firmalar, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen durdurdu.Şimdiye dek yalnızca İsrail ile bağlantılı nakliye operasyonlarını askıya alan firmalar, artık rotası Kızıldeniz olan sevkiyatları gerçekleştirmeyecek.Japon şirketler alternatif rota olarak Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu kullanmaya hazırlanırken bu değişiklik, daha uzun teslimat sürelerine ve daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açacak.Suzuki'den Macaristan kararıSuzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html

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japonya, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ticaret, suzuki