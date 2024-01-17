https://sputniknews.com.tr/20240117/japon-denizcilik-firmalari-kizildenizden-cekildi-suzuki-uretimi-durdurdu-1079741882.html
Japon denizcilik firmaları Kızıldeniz'den 'çekildi', Suzuki üretimi durdurdu
Japon denizcilik firmaları Kızıldeniz'den 'çekildi', Suzuki üretimi durdurdu
Japonya'nın en büyük denizcilik şirketlerinin bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen askıya aldığı belirtildi. Japon... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T14:49+0300
2024-01-17T14:49+0300
2024-01-17T14:49+0300
dünya
japonya
kızıldeniz
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
ticaret
suzuki
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NHK televizyonunun haberine göre NYK Line, Mitsui OSK Lines ve Kawasaki Kisen Kaisha gibi firmalar, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen durdurdu.Şimdiye dek yalnızca İsrail ile bağlantılı nakliye operasyonlarını askıya alan firmalar, artık rotası Kızıldeniz olan sevkiyatları gerçekleştirmeyecek.Japon şirketler alternatif rota olarak Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu kullanmaya hazırlanırken bu değişiklik, daha uzun teslimat sürelerine ve daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açacak.Suzuki'den Macaristan kararıSuzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html
japonya
israil
gazze
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japonya, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ticaret, suzuki
japonya, kızıldeniz, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ticaret, suzuki
Japon denizcilik firmaları Kızıldeniz'den 'çekildi', Suzuki üretimi durdurdu
Japonya'nın en büyük denizcilik şirketlerinin bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen askıya aldığı belirtildi. Japon otomotiv üreticisi Suzuki, Husilerin saldırıları sonrası Macaristan'daki üretimini durdurdu.
NHK televizyonunun haberine göre NYK Line, Mitsui OSK Lines ve Kawasaki Kisen Kaisha gibi firmalar, Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz üzerinden taşımacılığı tamamen durdurdu.
Şimdiye dek yalnızca İsrail ile bağlantılı nakliye operasyonlarını askıya alan firmalar, artık rotası Kızıldeniz olan sevkiyatları gerçekleştirmeyecek.
Japon şirketler alternatif rota olarak Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu kullanmaya hazırlanırken bu değişiklik, daha uzun teslimat sürelerine ve daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açacak.
Suzuki'den Macaristan kararı
Suzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.
Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.
Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.
Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.
Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor.