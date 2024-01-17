https://sputniknews.com.tr/20240117/istanbulda-horoz-dovusu-baskini-19-gozalti--1079726301.html
İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası
İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası
İstanbul Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese düzenlenen baskında 2 suçüstü yakalanırken, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T01:18+0300
2024-01-17T01:18+0300
2024-01-17T01:19+0300
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Sultanbeyli’de horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı.Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu. Toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandıŞüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken, horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL’den toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı. Horoz dövüştürülen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230525/horozlari-koruma-derneginde-horoz-dovusturenlere-117-bin-tl-para-cezasi-1071566945.html
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İstanbul'da horoz dövüşü baskını: 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası
01:18 17.01.2024 (güncellendi: 01:19 17.01.2024)
İstanbul Sultanbeyli'de polis ekipleri tarafından horoz dövüştürülen adrese düzenlenen baskında 2 suçüstü yakalanırken, horoz dövüşünü izleyen 19 kişiye toplamda 122 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sultanbeyli’de horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği baskında, bir evde kurulan alanda horoz dövüşü yaptıran İ.A. ve M.G beraberindeki 19 kişi suçüstü yakalandı.
Adreste dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile ağızlık ve pençeliklere el konuldu.
Toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı
Şüpheli İ.A. ve M.G. gözaltına alınırken, horoz dövüşü izleyen 19 şahsa kişi başı 6 bin 425 TL’den toplam 122 bin 75 TL idari yaptırım uygulandı.
Horoz dövüştürülen zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.