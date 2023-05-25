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https://sputniknews.com.tr/20230525/horozlari-koruma-derneginde-horoz-dovusturenlere-117-bin-tl-para-cezasi-1071566945.html
Horozları koruma derneğinde horoz dövüştürenlere 117 bin lira para cezası
Horozları koruma derneğinde horoz dövüştürenlere 117 bin lira para cezası
Diyarbakır’da horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın düzenlendi. 29 kişiye toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
horoz dövüşü
para cezası
diyarbakır
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Diyarbakır’ın Bismil Altıok Mahallesi’nde yer alan Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği'nde horoz dövüşü olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı baskın neticesinde dernek içerisinde bulunan 29 şahsa Kabahatler Kanunu çereçvesinde toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uyguladı.Dernek içerisinde horoz dövüştürmek üzere özel olarak tasarlanan ringde kanlar içinde dövüşen iki adet horozu geçici olarak muhafaza altına alan polis ekipleri dernek yöneticisi olduğu öğrenilen 39 yaşındaki M.S.K. isimli şahıs hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan adli tahkikat başlattı.Yaralı olarak ele geçirilen iki adet horoz gerekli muhafaza ve tedavilerinin yapılabilmesi için Bismil İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/horoz-dovusturen-16-kisiye-64-bin-880-lira-ceza-1067512125.html
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horoz dövüşü, para cezası, diyarbakır, kumar
horoz dövüşü, para cezası, diyarbakır, kumar

Horozları koruma derneğinde horoz dövüştürenlere 117 bin lira para cezası

15:34 25.05.2023 (güncellendi: 15:40 25.05.2023)
© İHADiyarbakır'ın Bismil ilçesinde horoz dövüşü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde horoz dövüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© İHA
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Diyarbakır’da horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın düzenlendi. 29 kişiye toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.
Diyarbakır’ın Bismil Altıok Mahallesi’nde yer alan Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği'nde horoz dövüşü olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı baskın neticesinde dernek içerisinde bulunan 29 şahsa Kabahatler Kanunu çereçvesinde toplam 117 bin 595 lira idari para cezası uyguladı.
Dernek içerisinde horoz dövüştürmek üzere özel olarak tasarlanan ringde kanlar içinde dövüşen iki adet horozu geçici olarak muhafaza altına alan polis ekipleri dernek yöneticisi olduğu öğrenilen 39 yaşındaki M.S.K. isimli şahıs hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan adli tahkikat başlattı.
Yaralı olarak ele geçirilen iki adet horoz gerekli muhafaza ve tedavilerinin yapılabilmesi için Bismil İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Dövüştürülen 46 horoz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
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