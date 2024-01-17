https://sputniknews.com.tr/20240117/ilk-kez-yasaniyor-iki-turk-takimina-suresiz-olarak-transfer-yasagi-getirildi-1079730763.html

İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

FIFA'dan tarihe geçecek bir karar geldi. Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, iki kulübe de süresiz transfer yasağı... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T08:14+0300

2024-01-17T08:14+0300

2024-01-17T08:14+0300

spor

fifa

adana demirspor

ankaragücü

kayserispor

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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden bazı takımlarımıza transfer yasağı getirilmişti. FIFA'nın bu hamlesi sonrası ilginç bir olay daha yaşandı. Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.

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fifa, adana demirspor, ankaragücü, kayserispor