İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240117/ilk-kez-yasaniyor-iki-turk-takimina-suresiz-olarak-transfer-yasagi-getirildi-1079730763.html
İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi
İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi
FIFA'dan tarihe geçecek bir karar geldi. Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, iki kulübe de süresiz transfer yasağı... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T08:14+0300
2024-01-17T08:14+0300
spor
fifa
adana demirspor
ankaragücü
kayserispor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072801145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf118c3c6082665dc5270b76fb175692.jpg
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden bazı takımlarımıza transfer yasağı getirilmişti. FIFA'nın bu hamlesi sonrası ilginç bir olay daha yaşandı. Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/besiktas-karsisinda-arda-turanin-tepkileri-tartisiliyor-gerginlik-edit-1079730188.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072801145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cdfc9a9866f413a05256beecd34317a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fifa, adana demirspor, ankaragücü, kayserispor
fifa, adana demirspor, ankaragücü, kayserispor

İlk kez yaşanıyor: İki Türk takımına süresiz olarak transfer yasağı getirildi

08:14 17.01.2024
© AP Photo / Jae C. HongFIFA
FIFA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Abone ol
FIFA'dan tarihe geçecek bir karar geldi. Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un cezası kalkarken, iki kulübe de süresiz transfer yasağı getirildi.
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden bazı takımlarımıza transfer yasağı getirilmişti. FIFA'nın bu hamlesi sonrası ilginç bir olay daha yaşandı. Transfer yasağı alan Adana Demirspor ve Samsunspor'un cezaları kısa süre içinde kaldırılmış ve iki kulübe serbestlik tanınmıştı.
Ankaragücü ve Kayserispor'a daha önce transfer yasağı veren FIFA değişikliğe giderek bu iki kulübümüze süresiz olarak transfer yasağı uyguladı. Cezanın ne zaman kalkacağı belirsizken, yaşanan bu gelişme iki kulüpte de moralleri bir hayli bozdu.
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
SPOR
Beşiktaş karşısında Arda Turan'ın tepkileri tartışılıyor: 'Gerginlik edit'
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала