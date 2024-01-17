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Doğalgaz merkezi için yeni adım: Türk heyeti Rusya'ya gidiyor
Doğalgaz merkezi için yeni adım: Türk heyeti Rusya'ya gidiyor
Türkiye’de doğalgaz merkezinin kurulması için yeni bir adım atılıyor. Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan heyet inceleme yapmak için bu hafta Rusya'ya... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T09:34+0300
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Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyon sonrasına, Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinde enerji arzında sıkıntılar yaşandı. Avrupa’nın arz güvenliği konusunda Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması önerisi gündemde geldi.Kazakistan'ın başkenti Astana’da 2022 yılında düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.Bu görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin “Doğalgaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz” önerisini gündeme getirdi. Bu öneri Türkiye tarafından olumlu karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4 Ekim’de Soçi’de gerçekleştirdikleri son görüşmede de doğalgaz merkezi projesi gündeme geldi. Putin'in "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğalgaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.Novak ziyaretinde doğalgaz merkezi konuşulduRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.Türk heyet bu hafta gidiyorEnerji Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk heyeti bu hafta Rusya'ya gidecek. Heyet burada yapacağı incelemeler sonucunda Türkiye’de merkezin kurulumu hakkında bilgi sahibi olacak. Bu inceleme ziyareti sonrasında çalışmalar hız kazanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240101/turkiyedeki-gaz-merkezi-muzakerelerinin-ne-zaman-baslayacagi-aciklandi-1079234529.html
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doğalgaz, rusya doğalgazı,doğalgaz sevkiyatı,doğalgaz merkezi,doğalgaz merkezi ne zaman kurulacak,doğalgaz merkezi nereye kurualcak,doğalgaz merkezini kim kuracak, enerji ve tabi kaynaklar bakanı,doğalgaz merkezinden hangi ülkelere gaz gönderilecek
doğalgaz, rusya doğalgazı,doğalgaz sevkiyatı,doğalgaz merkezi,doğalgaz merkezi ne zaman kurulacak,doğalgaz merkezi nereye kurualcak,doğalgaz merkezini kim kuracak, enerji ve tabi kaynaklar bakanı,doğalgaz merkezinden hangi ülkelere gaz gönderilecek

Doğalgaz merkezi için yeni adım: Türk heyeti Rusya'ya gidiyor

09:34 17.01.2024 (güncellendi: 09:37 17.01.2024)
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Türkiye’de doğalgaz merkezinin kurulması için yeni bir adım atılıyor. Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan heyet inceleme yapmak için bu hafta Rusya'ya gidecek. Bu ziyaret sonrasında doğalgaz merkezi kurulumu için takvim hızlanacak.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyon sonrasına, Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinde enerji arzında sıkıntılar yaşandı. Avrupa’nın arz güvenliği konusunda Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması önerisi gündemde geldi.
Kazakistan'ın başkenti Astana’da 2022 yılında düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
Bu görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin “Doğalgaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz” önerisini gündeme getirdi. Bu öneri Türkiye tarafından olumlu karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4 Ekim’de Soçi’de gerçekleştirdikleri son görüşmede de doğalgaz merkezi projesi gündeme geldi. Putin'in "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğalgaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Novak ziyaretinde doğalgaz merkezi konuşuldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk heyet bu hafta gidiyor

Enerji Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türk heyeti bu hafta Rusya'ya gidecek. Heyet burada yapacağı incelemeler sonucunda Türkiye’de merkezin kurulumu hakkında bilgi sahibi olacak. Bu inceleme ziyareti sonrasında çalışmalar hız kazanacak.
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
TÜRKİYE
Türkiye’deki gaz merkezi müzakerelerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
1 Ocak, 14:24
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