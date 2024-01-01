https://sputniknews.com.tr/20240101/turkiyedeki-gaz-merkezi-muzakerelerinin-ne-zaman-baslayacagi-aciklandi-1079234529.html
Türkiye’deki gaz merkezi müzakerelerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Türkiye’deki gaz merkezi müzakerelerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Rusya’nın Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projesinde yol haritasının masaya yatırılacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı belli... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T14:24+0300
2024-01-01T14:24+0300
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Başkent Ankara’da Türkiye ile Rusya arasında planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili çalışmalarda yer alan kaynak Sputnik'e verdiği demecinde, Türkiye'nin Rusya ile gaz merkezi kurulması konusunda müzakerelere hazır olduğunu vurgularken, Ankara'nın ocak sonu ya da şubat başında projeyle ilgili ‘yol haritası’ üzerinde görüşmelere başlamayı beklediğini söyledi.Yakın zamanda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketi Gazprom’un Türk tarafıyla doğalgaz merkezi konusunda ‘yol haritası’ hazırlama konusunda anlaştıklarını bildirmiş, ilk müzakerelerin 2024 itibariyle başlayacağını duyurmuştu.Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, Türk tarafıyla projenin yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakat sağladıklarını ve çok yakın bir zamanda bunun yol haritasının onaylanacağını söyledi.Projenin güneydoğu Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının Türkiye topraklarında belirlenmesi için elektronik platform kurulmasını öngören çok perspektifli bir çalışma olduğunu kaydeden Novak, Türkiye'nin Avrupa'ya çeşitli kaynaklardan gaz tedariki için bir transit güzergahı olduğuna da dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20231231/cozum-arayislari-dayanisma-ve-ortakliklar-2023-takviminde-rus-turk-iliskileri---1078658395.html
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rusya, türkiye, gaz, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
rusya, türkiye, gaz, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
Türkiye’deki gaz merkezi müzakerelerinin ne zaman başlayacağı açıklandı
Rusya’nın Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasını öngören projesinde yol haritasının masaya yatırılacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı belli oldu.
Başkent Ankara’da Türkiye ile Rusya arasında planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili çalışmalarda yer alan kaynak Sputnik'e verdiği demecinde, Türkiye'nin Rusya ile gaz merkezi kurulması konusunda müzakerelere hazır olduğunu vurgularken, Ankara'nın ocak sonu ya da şubat başında projeyle ilgili ‘yol haritası’ üzerinde görüşmelere başlamayı beklediğini söyledi.
Yakın zamanda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketi Gazprom’un Türk tarafıyla doğalgaz merkezi konusunda ‘yol haritası’ hazırlama konusunda anlaştıklarını bildirmiş, ilk müzakerelerin 2024 itibariyle başlayacağını duyurmuştu.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e demeç veren Novak, Türk tarafıyla projenin yol haritasının hazırlanması konusunda mutabakat sağladıklarını ve çok yakın bir zamanda bunun yol haritasının onaylanacağını söyledi.
Projenin güneydoğu Avrupa'ya gönderilecek gazın fiyatının Türkiye topraklarında belirlenmesi için elektronik platform kurulmasını öngören çok perspektifli bir çalışma olduğunu kaydeden Novak, Türkiye'nin Avrupa'ya çeşitli kaynaklardan gaz tedariki için bir transit güzergahı olduğuna da dikkat çekti.