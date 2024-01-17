https://sputniknews.com.tr/20240117/galatasaray-kulubu-baskani-ozbek-sahsi-kanaatim-sayin-bakanin-istanbul-icin-bir-sans-oldugudur-1079744763.html

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Ziyaret esnasında konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T15:58+0300

2024-01-17T15:58+0300

2024-01-17T15:58+0300

spor

galatasaray

murat kurum

dursun özbek

seçim

belediye

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Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Galatasaray Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve beraberindeki heyet karşıladı. Herkesle tek tek el sıkışan Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Özbek tarafından Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.11 ilin etkilendiği 6 Şubat'ta depreminde tüm spor kulüplerinin ve vatandaşların birlik ve beraberlik duygusu için seferber olduğunu hatırlatan Kurum, "Acılarımız ortak olduğu için tüm spor kulüplerimiz ve 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine akın etti. Orada depremzede kardeşlerimize yardım edebilmek için seferber oldu. Hızlı bir şekilde de dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik anlayışıyla milletimiz tek yürek oldu ve 11 ilimizi ayağa kaldırmak depremzede kardeşlerimizi en hızlı şekilde eski hayatlarına döndürmek için büyük mücadele verdiler. Kulüplerimiz o kadar finansal yükleri olmasına rağmen gerek konteyner kent gerek kalıcı konutlar konusunda takdire şayan bir duruş sergiledi. Bu manada da spor kulüplerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.'Sonunda kupayı hak eden alacak'Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Kurum, "İki başaralı kulübümüz dişe diş bir mücadele gerçekleştiriyorlar. İnşallah hak eden kazansın diyoruz. Beşiktaşımız da İnşallah toparlanacaktır. Bizim tuttuğumuz, gönül verdiğimiz takımlar farklı olabilir ama bu birlik ve beraberlik her şeyden öte. Birliğimizi ve beraberliğimiz hep birlikte koruyacağız. Ve göğsümüzü takımlarımız kabartacak. İnşallah işin sonunda da hak eden kupayı alacak. Orada da şampiyon olmuş kulübümüzü alkışlayacağız. Destekleyeceğiz onun sevincine destek olacağız" diye konuştu.'Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur'Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Sayın Bakan’ın bu seçimlerle ilgili Galatasaray’a yapacağı projeler ile ilgili çok doyurucu bilgiler aktardı. Sayın Bakan ile Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 yıl öncesine kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat’taki deprem felaketinde çok yakın bir iş birliğimiz oldu. Galatasaray olarak depremin birinci gününden itibaren Bakanımız ile birlikte oradaydık. Galatasaray’ın yapması gerekenleri kendisi ile her gün istişare ettik. Bu manada orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü de kendisi yapmış oldu. Büyük bir konteyner kent yaptık. Şuan orada yaşam devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kendisi bana kalıcı konutun önemli olduğunu söyledi. Biz de Galatasaray olarak 300 tane kalıcı konutun yapımını üstlenebileceğimizi söyledik. Bununla ilgili de bir protokol yaptık. Özellikle kalıcı konutlarla ilgili projeler devam ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerimizde depremin yaralarını sarmak, oradaki vatandaşlarımıza gereken ilgiyi ve desteği göstermek için Galatasaray her zaman hazır. Bugüne kadar Sayın Bakanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Sayın Bakanımızın İstanbul’a bakış açısını ben çok iyi biliyorum. Şahsi kanaatim Sayın Bakan’ın İstanbul için bir şans olduğudur. Özellikle İstanbul’un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Bu konu ile ilgili olarak 31 Mart seçimlerinin Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanıma da başarılar diliyorum” dedi.

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galatasaray, murat kurum, dursun özbek, seçim, belediye