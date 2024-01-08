https://sputniknews.com.tr/20240108/abdulkadir-selvi-ali-koc-bu-uyari-senin-icin-1079417488.html
Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için
Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un Süper Kupa konusundaki tavrına ilişkin eleştirilerini sürdürüyor. Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'a 'bu uyarı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T09:50+0300
2024-01-08T09:50+0300
2024-01-08T09:50+0300
politika
abdulkadir selvi
ali koç
recep tayyip erdoğan
özgür özel
ekrem imamoğlu
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Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçına ilişkin muhalefetin tavrını eleştirdi. Erdoğan yaptığı provokasyon uyarısını hatırlatan Selvi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/abdulkadir-selvi-ali-koc-kahraman-gibi-dolastigi-icin-istifayi-aklindan-gecirmiyor-1079249050.html
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abdulkadir selvi, ali koç, recep tayyip erdoğan, özgür özel, ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, ali koç, recep tayyip erdoğan, özgür özel, ekrem imamoğlu
Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un Süper Kupa konusundaki tavrına ilişkin eleştirilerini sürdürüyor. Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' diyerek seslendi.
Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçına ilişkin muhalefetin tavrını eleştirdi.
Erdoğan yaptığı provokasyon uyarısını hatırlatan
Selvi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' dedi.
"Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan, “Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz” diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."