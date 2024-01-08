Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için

Türkiye
SON DAKİKA | Yük treni raydan çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:49
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Lastik ebatlarındaki harfler ne anlama geliyor?
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Emekli maaşlarına gelen zam artacak mı?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240108/abdulkadir-selvi-ali-koc-bu-uyari-senin-icin-1079417488.html
Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için
Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un Süper Kupa konusundaki tavrına ilişkin eleştirilerini sürdürüyor. Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'a 'bu uyarı... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T09:50+0300
2024-01-08T09:50+0300
politika
abdulkadir selvi
ali koç
recep tayyip erdoğan
özgür özel
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074147711_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_d3dd63587f5d1c4e1c70b6c72463353b.jpg
Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçına ilişkin muhalefetin tavrını eleştirdi. Erdoğan yaptığı provokasyon uyarısını hatırlatan Selvi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/abdulkadir-selvi-ali-koc-kahraman-gibi-dolastigi-icin-istifayi-aklindan-gecirmiyor-1079249050.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074147711_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d0a80bf19414111185d9e76ef733e128.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, ali koç, recep tayyip erdoğan, özgür özel, ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, ali koç, recep tayyip erdoğan, özgür özel, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: Ali Koç bu uyarı senin için

09:50 08.01.2024
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© İHA
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Koç'un Süper Kupa konusundaki tavrına ilişkin eleştirilerini sürdürüyor. Selvi bugünkü yazısında Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' diyerek seslendi.
Abdulkadir Selvi, Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa maçına ilişkin muhalefetin tavrını eleştirdi.
Erdoğan yaptığı provokasyon uyarısını hatırlatan Selvi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 'bu uyarı senin için' dedi.

"Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan, “Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz” diye uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
SPOR
Abdulkadir Selvi: Ali Koç kahraman gibi dolaştığı için istifayı aklından geçirmiyor
2 Ocak, 10:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала