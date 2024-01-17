https://sputniknews.com.tr/20240117/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atmisti-ege-akersoy-hakkinda-tahliye-karari-1079740642.html
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında karar verildi
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında karar verildi
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T13:44+0300
2024-01-17T13:44+0300
2024-01-17T15:14+0300
türkiye
soruşturma
mahkeme
istanbul
filistin
arap
ege akersoy
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İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.
https://sputniknews.com.tr/20240116/ataturke-dua-edilmesine-tepki-gosterip-hakaret-eden-saniga-tahliye-yanlis-oldugunun-farkindayim-1079708432.html
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soruşturma, mahkeme, istanbul, filistin, arap, ege akersoy
soruşturma, mahkeme, istanbul, filistin, arap, ege akersoy
Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında karar verildi
13:44 17.01.2024 (güncellendi: 15:14 17.01.2024)
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.
İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.