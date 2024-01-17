https://sputniknews.com.tr/20240117/filistine-destek-mitinginde-aydemire-yumruk-atmisti-ege-akersoy-hakkinda-tahliye-karari-1079740642.html

Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında karar verildi

Filistin'e destek mitinginde Aydemir'e yumruk atmıştı: Ege Akersoy hakkında karar verildi

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T13:44+0300

2024-01-17T13:44+0300

2024-01-17T15:14+0300

türkiye

soruşturma

mahkeme

istanbul

filistin

arap

ege akersoy

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İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.

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soruşturma, mahkeme, istanbul, filistin, arap, ege akersoy