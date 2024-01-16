https://sputniknews.com.tr/20240116/ataturke-dua-edilmesine-tepki-gosterip-hakaret-eden-saniga-tahliye-yanlis-oldugunun-farkindayim-1079708432.html

Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterip hakaret eden sanığa tahliye: 'Yanlış olduğunun farkındayım'

Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterip hakaret eden sanığa tahliye: 'Yanlış olduğunun farkındayım'

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:10+0300

2024-01-16T15:10+0300

2024-01-16T15:10+0300

türkiye

atatürk

hakaret

tahliye

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Gayrettepe’de cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk’e ve imama hakaret eden şahıs tahliye edildi. Tahliye kararının ardından sanık tarafı tekbirli kutlama yaptı.Gayrettepe’de 10 Kasım 2023 tarihinde cuma namazı sırasında Atatürk’e dua edilmesine tepki gösteren, camiden çıktıktan sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret eden A.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.B., A.B.’nin anne ve ablası ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkilim 65 gündür tutukludur. Olayla ilgili tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 'puşt' kelimesini güvenilmez anlamında kullanmıştır. Müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim” dedi.Savcı cezalandırılmasını istediMütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesini ve sanığın suç tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu farklı paylaşımlarla “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçunu işlediğini ve bu gerekçeyle cezalandırılmasını istedi.“Herkes hakkını helal etsin”Esasa ilişkin savunma yapan A.B., “Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden kamu oyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin” dedi.Tahliye kararıMahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma 25 Nisan tarihine ertelendi.Tahliye kararının ardından sanık tarafından tekbirli kutlamaTutuklu sanık A.B.’yi desteklemek için duruşmaya gelen grup ise, tahliye kararının ardından tekbir getirerek kutlama yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html

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