https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html

İstanbul'da metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı

İstanbul'da metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 14 suç... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T00:43+0300

2023-10-27T00:43+0300

2023-10-27T16:26+0300

türkiye

istanbul

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

video

metro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1160feeb8b527f4f17391aca5e30b3a3.jpg

Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti.Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/turkiye-danimarkada-kuran-i-kerim-ve-turk-bayragina-saldiriya-izin-verilmesini-lanetledi-1069017822.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, video, metro