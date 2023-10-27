https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html
İstanbul'da metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul'da metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 14 suç... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T00:43+0300
2023-10-27T00:43+0300
2023-10-27T16:26+0300
türkiye
istanbul
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
video
metro
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Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti.Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/turkiye-danimarkada-kuran-i-kerim-ve-turk-bayragina-saldiriya-izin-verilmesini-lanetledi-1069017822.html
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istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, video, metro
istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, video, metro
İstanbul'da metroya asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı
00:43 27.10.2023 (güncellendi: 16:26 27.10.2023) Abone ol
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro durağına asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken şüpheli tutuklandı. Şüphelinin 14 suç kaydının olduğu belirlendi.
Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk bayraklarını söken kişiyi gören sivil polisler ve güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti.
Şüpheli gözaltına alındığı sırada bir polis memurunu ve metrodaki güvenlik görevlisini hafif yaraladı.
Kimliğinin E.T. olduğu belirlenen şüpheli polis merkezine götürüldü. Çeşitli suçlardan toplam 14 kaydının olduğu tespit edilen E.T'ye "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme (Mukavemet)" suçlarından işlem yapıldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.