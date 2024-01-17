https://sputniknews.com.tr/20240117/dsoden-saglik-alaninda-yapay-zeka-uyarisi-1079759450.html

DSÖ'den sağlık alanında 'yapay zeka' uyarısı

DSÖ'den sağlık alanında 'yapay zeka' uyarısı

DSÖ, sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunması çağrısında bulundu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T23:52+0300

2024-01-17T23:52+0300

2024-01-17T23:52+0300

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

yaşam

yapay zeka

chatgpt

hastalık

teşhis

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunması çağrısı yaptı.DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, yapay zekanın, hastalığın teşhisi gibi sağlık alanında kullanımının yaygınlaştığına işaret edildi.Açıklamada, ChatGPT, Google Bard gibi Büyük Dil Modellerinin (LLM) yetersiz şartlara sahip ortamlarda hastalığın teşhisine yardımcı olmasının yanı sıra beraberinde riskler de barındırdığı için kullanımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.DSÖ'nün, sağlık çalışmalarına katkı sağlaması için LLM kullanılması konusunda "hevesli" olduğu vurgulanan açıklamada, ancak test edilmemiş sistemlerin hızla benimsenmesinin hataya yol açabileceği ve hastalara zarar verebileceği kaydedildi.Açıklamada, LLM'in tutarlı şekilde uygulanmadığına dair endişelerin bulunduğu ve bu uygulamanın yapay zekaya olan güveni de aşındırabileceği aktarıldı.Söz konusu teknolojilerin güvenli, etkili ve etik yollarla kullanılması için titizlik gerektiğine işaret edilen açıklamada, yapay zekanın beslenmesi için kullanılan verilerin yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.Açıklamada, LLM'nin, halk için güvenilir sağlık bilgilerinden ayırt edilmesi zor olan metin, ses veya video içeriği şeklinde oldukça ikna edici dezenformasyon üretmek ve yaymak için kötüye kullanılabileceği vurgulandı.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yapay zeka, chatgpt, hastalık, teşhis