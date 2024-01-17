https://sputniknews.com.tr/20240117/denizbanktan-secil-erzan-ve-semih-kaya-hakkinda-suc-duyurusu-1079727621.html

Denizbank’tan Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında suç duyurusu

Denizbank’tan Seçil Erzan ve Semih Kaya hakkında suç duyurusu

Denizbank Seçil Erzan ve eski Futbolcu Semih Kaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemede tanık olarak ifade veren Kaya, Erzan’ın kendisine bankanın üst... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T01:53+0300

2024-01-17T01:53+0300

2024-01-17T01:53+0300

türkiye

denizbank

denizbank

seçil erzan

semih kaya

mehmet aydoğdu

delil

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Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın dün 3. kez hakim karşısına çıkmıştı. Önceki gün yapılan ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlendi. Kaya ifadesinde, parasını alamadığı bir dönemde Seçil Erzan’ın Mehmet Aydoğdu’nun kendisine attığı maili gösterdi. Söz konusu mailde de, “Seçil selam, detay anlattığım üzere … SK açık uçlu fonumuzda nominalin (10 milyon dolar) yasal süreyi beklemeden maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur. Saygılarımla M.A” yazıyordu.Karar bankaya ulaşmadan banka suç duyurusunda bulunduMahkeme bu mailin çıktısını Semih Kaya’dan alarak dosyaya koydu. Alınan ara kararda da Denizbank’a yazı yazılmasına karar vererek söz konusu mailin doğru olup olmadığı, doğruysa aslının mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin kararı bankaya ulaşmadan, Denizbank mailin sahte olduğunu belirterek Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında suç duyurusunda bulundu.'Mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş'Milliyet'ten Damla Güler'in aktardığı habere göre savcılığa sunulan dilekçede, söz konusu mailin varlığına ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtilirken, “Seçil Erzan’ın 20.02.2023 tarihli mail kayıtları incelendiğinde de Mehmet Aydoğdu ile arasında Semih Kaya ile alakası olmayan, başka bir konuyla ilgili bir adet maile rastlanıldığı, bahse konu maile ilişkin sistem tarafından Seçil Erzan’a 11.18’de mailin okunduğuna dair okundu bilgisi gönderildiği, okundu bilgisi mailin saati ve dakikasının Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu mail örneğinin saati ve dakikası ile aynı olduğu, dolayısıyla Semih Kaya tarafından sunulan mail örneğinin bahse konu okundu bilgisi mailin üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulmuş/türetilmiş olduğu belirlenmiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240115/gizli-fon-davasinda-ara-karar-secil-erzanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1079676987.html

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