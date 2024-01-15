https://sputniknews.com.tr/20240115/gizli-fon-davasinda-ara-karar-secil-erzanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1079676987.html
Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T20:44+0300
2024-01-15T20:44+0300
2024-01-15T20:53+0300
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seçil erzan, son dakika
Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
20:44 15.01.2024 (güncellendi: 20:53 15.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.