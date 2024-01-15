Gizli fon davasında ara karar: Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

© DOĞAN CAN CESUR- Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. © DOĞAN CAN CESUR-

Ayrıntılar geliyor

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.