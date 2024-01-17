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Çin ile İran 'dan emniyet alanında işbirliği
Çin ile İran 'dan emniyet alanında işbirliği
Çin ile İran arasında emniyet alanında işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T16:07+0300
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Çin ve İran ulusal basınlarında yer alan haberlere göre, Pekin'i ziyaret eden İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ahmad Reza Radan, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong ile bir araya geldi.Ziyarette iki ülke arasında emniyet alanında teknoloji paylaşımını da içerdiği tahmin edilen mutabakat zaptı imzalandı.Mutabakatın içeriğinin detaylarına ilişkin iki ülkeden de açıklama yapılmazken, İran'ın geçen yıl Rusya ile imzaladığı emniyet işbirliği mutabakatına benzer içerikte olduğu tahmin ediliyor.İran ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran ile Moskova arasındaki mutabakatta, "iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin genişletilmesi ve istikrarsızlık faktörlerine karşı deneyim paylaşımının artırılması" çağrısı yapılmıştı.İranlı polis şefinin, Pekin ziyaretinde, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının teknoloji merkezinde incelemelerde bulunduğu, Çin'de "emniyet alanındaki en son bilimsel, teknolojik ve teknik gelişmelere" ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.Radan'ın, ülkesinin Çin ile emniyet alanında potansiyel teknoloji işbirliğine istekli olduğunu ifade ettiği aktarıldı.Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang da "İran ile terörle ve sınır aşan suçlarla mücadele ve polisiye kapasitesinin artırılması için stratejik iletişimi ve pratik işbirliğini geliştirmeyi umduklarını" belirtti.Kamu Güvenliği Bakanı Vang, geçen yıl aralıkta, Pekin'i ziyaret eden Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ile bir araya gelmişti.Vang, o görüşmede de İranlı mevkidaşıyla görüşmesindeki açıklamalarına benzer ifadelerle, "Rusya ile sınır aşan suçlar, siber güvenlik, uyuşturucu kontrolü ve polisiye kapasitesinin artırılması için pratik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını" dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/genel-sekreter-stoltenberg-nato-asyaya-ilerlemiyor-cin-batiya-yaklasiyor-1079714839.html
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çin halk cumhuriyeti, iran, güvenlik, emniyet, rusya, siber, siber güvenlik
çin halk cumhuriyeti, iran, güvenlik, emniyet, rusya, siber, siber güvenlik

Çin ile İran 'dan emniyet alanında işbirliği

16:07 17.01.2024
© AP Photo / Ng Han GuanÇin Güvenlik Forumu ocak 24 İran
Çin Güvenlik Forumu ocak 24 İran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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Çin ile İran arasında emniyet alanında işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.
Çin ve İran ulusal basınlarında yer alan haberlere göre, Pekin'i ziyaret eden İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ahmad Reza Radan, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong ile bir araya geldi.
Ziyarette iki ülke arasında emniyet alanında teknoloji paylaşımını da içerdiği tahmin edilen mutabakat zaptı imzalandı.
Mutabakatın içeriğinin detaylarına ilişkin iki ülkeden de açıklama yapılmazken, İran'ın geçen yıl Rusya ile imzaladığı emniyet işbirliği mutabakatına benzer içerikte olduğu tahmin ediliyor.
İran ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran ile Moskova arasındaki mutabakatta, "iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin genişletilmesi ve istikrarsızlık faktörlerine karşı deneyim paylaşımının artırılması" çağrısı yapılmıştı.
İranlı polis şefinin, Pekin ziyaretinde, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının teknoloji merkezinde incelemelerde bulunduğu, Çin'de "emniyet alanındaki en son bilimsel, teknolojik ve teknik gelişmelere" ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.
Radan'ın, ülkesinin Çin ile emniyet alanında potansiyel teknoloji işbirliğine istekli olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang da "İran ile terörle ve sınır aşan suçlarla mücadele ve polisiye kapasitesinin artırılması için stratejik iletişimi ve pratik işbirliğini geliştirmeyi umduklarını" belirtti.
Kamu Güvenliği Bakanı Vang, geçen yıl aralıkta, Pekin'i ziyaret eden Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ile bir araya gelmişti.
Vang, o görüşmede de İranlı mevkidaşıyla görüşmesindeki açıklamalarına benzer ifadelerle, "Rusya ile sınır aşan suçlar, siber güvenlik, uyuşturucu kontrolü ve polisiye kapasitesinin artırılması için pratik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını" dile getirmişti.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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Genel Sekreter Stoltenberg: NATO Asya'ya ilerlemiyor, Çin Batı'ya yaklaşıyor
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