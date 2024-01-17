https://sputniknews.com.tr/20240117/cem-kucuk-ek-zammi-degerlendirdi-yanildik-emekli-maaslarinda-adalet-saglanmadi-1079736919.html
Cem Küçük ek zammı değerlendirdi: 'Yanıldık, emekli maaşlarında adalet sağlanmadı'
Cem Küçük ek zammı değerlendirdi: 'Yanıldık, emekli maaşlarında adalet sağlanmadı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T12:01+0300
2024-01-17T12:01+0300
2024-01-17T12:01+0300
ekonomi
türkiye
ssk
emekli
zam
cem küçük
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. TGRT Haber'de sabah programını sunan Cem Küçük en düşük emekli maaşı için beklentisinin 11 bin 500 olduğunu sıkça dile getirdiğini hatırlatarak, "Yanıldık" dedi. Küçük emekli maaşlarında adaletin sağlanamadığının belirterek, "Memurlara verilen seyyanen zammın bir kısmı emekliye verilebilirdi" düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-isikhan-paylasti-2024-emekliler-yili-hayirli-olsun-1079735498.html
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türkiye, ssk, emekli, zam, cem küçük
Cem Küçük ek zammı değerlendirdi: 'Yanıldık, emekli maaşlarında adalet sağlanmadı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Cem Küçük canlı yayında emekli zamlarına, "En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti.
TGRT Haber'de sabah programını sunan Cem Küçük en düşük emekli maaşı için beklentisinin 11 bin 500 olduğunu sıkça dile getirdiğini hatırlatarak, "Yanıldık" dedi. Küçük emekli maaşlarında adaletin sağlanamadığının belirterek, "Memurlara verilen seyyanen zammın bir kısmı emekliye verilebilirdi" düşüncesini dile getirdi.
"Emekliler için burada son 5- 6 aydır bayağı bir bastırdık. En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık. Adalet sağlanması açısından da SSK ve BAĞ-kur'lulara da memur emeklilerine verildiği gibi yüzde 50 zam verilmeli dedik. Ama olmadı. Yüzde 42,6’da kaldı. Adalet sağlanmadı. Yüzde 50 verilseydi de 10 bin lira değil de 11 bin lira alsaydı vatandaş, maaşı 15 bin lira olan 16, 17 bin lira olsaydı da pürüpak, muhteşem bir hayat yaşamayacaktı ama en azından memurlara verildiği gibi işçi ve Bağkur emeklilerine de verildi denilecekti. Oranda bir adalet sağlanmış olacaktı. Yoksa 13 bin, 14 bin, 15 bin lira ile de geçinmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.SSK ve BAĞ-KUR yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez"