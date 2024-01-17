Cem Küçük ek zammı değerlendirdi: 'Yanıldık, emekli maaşlarında adalet sağlanmadı'

"Emekliler için burada son 5- 6 aydır bayağı bir bastırdık. En düşük emekli maaşı hatta 11.500 TL olur dedik orada yanıldık. Öyle olacağını varsaydık. Adalet sağlanması açısından da SSK ve BAĞ-kur'lulara da memur emeklilerine verildiği gibi yüzde 50 zam verilmeli dedik. Ama olmadı. Yüzde 42,6’da kaldı. Adalet sağlanmadı. Yüzde 50 verilseydi de 10 bin lira değil de 11 bin lira alsaydı vatandaş, maaşı 15 bin lira olan 16, 17 bin lira olsaydı da pürüpak, muhteşem bir hayat yaşamayacaktı ama en azından memurlara verildiği gibi işçi ve Bağkur emeklilerine de verildi denilecekti. Oranda bir adalet sağlanmış olacaktı. Yoksa 13 bin, 14 bin, 15 bin lira ile de geçinmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz.SSK ve BAĞ-KUR yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez"