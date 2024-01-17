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Bakan Işıkhan paylaştı: 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun
Bakan Işıkhan paylaştı: 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T11:15+0300
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türkiye
emekli
vedat ışıkhan
2024
yaşlı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, "2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.Işıkhan paylaşımında, emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240116/cumhurbaskani-erdoganin-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1079717700.html
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emekli, vedat ışıkhan, 2024, yaşlı, yaşam
emekli, vedat ışıkhan, 2024, yaşlı, yaşam

Bakan Işıkhan paylaştı: 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun

11:15 17.01.2024
© AAYaşlı Kadın
Yaşlı Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla çalışmalar başlatacaklarını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, "2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Işıkhan paylaşımında, emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu
Dün, 18:19
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