https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-isikhan-paylasti-2024-emekliler-yili-hayirli-olsun-1079735498.html

Bakan Işıkhan paylaştı: 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun

Bakan Işıkhan paylaştı: 2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T11:15+0300

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türkiye

emekli

vedat ışıkhan

2024

yaşlı

yaşam

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş videosunu, "2024 'emekliler yılı' hayırlı olsun" başlığıyla paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle 2024'ün "emekliler yılı" ilan edildiğini anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2024 yılı boyunca emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede haklarını genişletmek ve onlara özel hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.Işıkhan paylaşımında, emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240116/cumhurbaskani-erdoganin-baskanligindaki-kabine-toplantisi-sona-erdi-1079717700.html

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