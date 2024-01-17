https://sputniknews.com.tr/20240117/bm-genel-sekreteri-guterresten-iki-devletli-cozum-cagrisi-1079742615.html
BM Genel Sekreteri Guterres’ten iki devletli çözüm çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten iki devletli çözüm çağrısı
Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine atıfta bulunarak, "Eğer... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:10+0300
2024-01-17T15:10+0300
2024-01-17T15:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
ortadoğu
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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) düzenlenen özel oturumda açıklamalarda bulunan Guterres, dünyada başka ulusların toprakları üzerinde hak iddia edebilecek pek çok ülke olduğunu belirtirken, “Azınlıkların bir noktada başka bir ülkeye ait olduklarını iddia edebilecekleri pek çok durum var. Öte yandan devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması ve İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüme dayalı sürdürülebilir barışa yol açacak süreç çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine atıfta bulunarak, bazı ülkelerin ne pahasına olursa olsun, kendi çıkarları için ne gerekiyorsa yaptığını dile getirdi.Jeopolitik bölünmelerin, bocalayan küresel ekonomiyi etkileyen önemli bir risk faktörü olduğuna işaret eden Guterres, siyasi istikrarsızlıkların ekonomik güvensizliği artırdığının altını çizdi.Guterres, eşitsizlik ve adaletsizliğin çok yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayarak bunun da sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi bir engel olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nden Bretton Woods sistemine kadar küresel yönetişim kurumları ve bunların çerçevelerinin 80 yıl önce oluşturulduğunu hatırlatan Guterres, şöyle devam etti:Guterres, WEF zirvesinin bu yılki teması olan "Güvenin Yeniden İnşası"nın bir gecede gerçekleşmeyeceğini ancak bunun hem gerekli hem de mümkün olduğuna inandığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/bm-filistin-raportoru-albanese-gozlerimizin-onunde-once-cocuklar-oluyor-yetiskinler-izliyor-1079718483.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, dünya ekonomik forumu (world economic forum), birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, dünya ekonomik forumu (world economic forum), birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu
BM Genel Sekreteri Guterres’ten iki devletli çözüm çağrısı
Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine atıfta bulunarak, "Eğer ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilebileceğini kabul etmeye başlarsak, dünyada kaos yaratırız" ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) düzenlenen özel oturumda açıklamalarda bulunan Guterres, dünyada başka ulusların toprakları üzerinde hak iddia edebilecek pek çok ülke olduğunu belirtirken, “Azınlıkların bir noktada başka bir ülkeye ait olduklarını iddia edebilecekleri pek çok durum var. Öte yandan devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması ve İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüme dayalı sürdürülebilir barışa yol açacak süreç çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine atıfta bulunarak, bazı ülkelerin ne pahasına olursa olsun, kendi çıkarları için ne gerekiyorsa yaptığını dile getirdi.
Jeopolitik bölünmelerin, bocalayan küresel ekonomiyi etkileyen önemli bir risk faktörü olduğuna işaret eden Guterres, siyasi istikrarsızlıkların ekonomik güvensizliği artırdığının altını çizdi.
Guterres, eşitsizlik ve adaletsizliğin çok yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayarak bunun da sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi bir engel olduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'nden Bretton Woods sistemine kadar küresel yönetişim kurumları ve bunların çerçevelerinin 80 yıl önce oluşturulduğunu hatırlatan Guterres, şöyle devam etti:
"Dede ve nenelerimiz için kurduğumuz bir sistemle torunlarımıza bir gelecek inşa edemeyiz. BM, bu yıl BM Şartı ve uluslararası hukuka dayalı olarak eşitlik ve dayanışma temelinde bunları güncel hale getirme çabalarına tam anlamıyla odaklandı. Eylülde çözümlere odaklanacak Geleceğin Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Zirve, küresel finans mimarisini günümüzün zorluklarına yanıt verebilecek ve günümüz dünyasını temsil edecek hale getirecek temel reformları ele alacak. Güvenlik Konseyi'nde yapılacak reformlar ve önerilen Barış İçin Yeni Gündem, çatışmaların önlenmesi ile sonlandırılmasına, jeopolitik ilişkilerin yeniden dengelenmesine ve gelişmekte olan ülkelere küresel sahnede orantılı bir söz hakkı verilmesine yardımcı olacak."
Guterres, WEF zirvesinin bu yılki teması olan "Güvenin Yeniden İnşası"nın bir gecede gerçekleşmeyeceğini ancak bunun hem gerekli hem de mümkün olduğuna inandığını söyledi.