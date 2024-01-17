https://sputniknews.com.tr/20240117/bm-genel-sekreteri-guterresten-iki-devletli-cozum-cagrisi-1079742615.html

BM Genel Sekreteri Guterres’ten iki devletli çözüm çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres’ten iki devletli çözüm çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine atıfta bulunarak, "Eğer... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T15:10+0300

2024-01-17T15:10+0300

2024-01-17T15:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

ortadoğu

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İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) düzenlenen özel oturumda açıklamalarda bulunan Guterres, dünyada başka ulusların toprakları üzerinde hak iddia edebilecek pek çok ülke olduğunu belirtirken, “Azınlıkların bir noktada başka bir ülkeye ait olduklarını iddia edebilecekleri pek çok durum var. Öte yandan devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması ve İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüme dayalı sürdürülebilir barışa yol açacak süreç çağrısını yineleyen BM Genel Sekreteri, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine atıfta bulunarak, bazı ülkelerin ne pahasına olursa olsun, kendi çıkarları için ne gerekiyorsa yaptığını dile getirdi.Jeopolitik bölünmelerin, bocalayan küresel ekonomiyi etkileyen önemli bir risk faktörü olduğuna işaret eden Guterres, siyasi istikrarsızlıkların ekonomik güvensizliği artırdığının altını çizdi.Guterres, eşitsizlik ve adaletsizliğin çok yüksek seviyelere ulaştığını vurgulayarak bunun da sürdürülebilir kalkınmanın önünde ciddi bir engel olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi'nden Bretton Woods sistemine kadar küresel yönetişim kurumları ve bunların çerçevelerinin 80 yıl önce oluşturulduğunu hatırlatan Guterres, şöyle devam etti:Guterres, WEF zirvesinin bu yılki teması olan "Güvenin Yeniden İnşası"nın bir gecede gerçekleşmeyeceğini ancak bunun hem gerekli hem de mümkün olduğuna inandığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240116/bm-filistin-raportoru-albanese-gozlerimizin-onunde-once-cocuklar-oluyor-yetiskinler-izliyor-1079718483.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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