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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/bm-filistin-raportoru-albanese-gozlerimizin-onunde-once-cocuklar-oluyor-yetiskinler-izliyor-1079718483.html
BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler
BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:30+0300
2024-01-16T18:33+0300
israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, "Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" ifadelerini kullandı.Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin Akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor" ifadeler hakkında yorum yaptı.Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor" ifadelerini paylaştı."Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240116/birlesmis-milletler-gazzede-22-milyon-kisi-kitlik-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-1079717054.html
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gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, çocuk
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BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler

18:30 16.01.2024 (güncellendi: 18:33 16.01.2024)
© AA / Ashraf Amraİsrail saldırı Gazze Şeridi Filistin
İsrail saldırı Gazze Şeridi Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© AA / Ashraf Amra
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BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, "Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" ifadelerini kullandı.
Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin Akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor" ifadeler hakkında yorum yaptı.
Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor" ifadelerini paylaştı.
"Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:
Siz olmadan bunu durduramayız. Gazze'de halen tutulan rehineler dahil acınızı tamamen anlıyorum. Lütfen özellikle çocukların ve nüfusun yarısının bu dehşete sıkıştığı Gazze'yi vuran yıkımı görmezden gelmeyin.
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