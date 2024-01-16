https://sputniknews.com.tr/20240116/bm-filistin-raportoru-albanese-gozlerimizin-onunde-once-cocuklar-oluyor-yetiskinler-izliyor-1079718483.html
BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler
BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T18:30+0300
2024-01-16T18:30+0300
2024-01-16T18:33+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
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israil-filistin sorunu
israil
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, "Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" ifadelerini kullandı.Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin Akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor" ifadeler hakkında yorum yaptı.Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor" ifadelerini paylaştı."Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240116/birlesmis-milletler-gazzede-22-milyon-kisi-kitlik-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-1079717054.html
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gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, çocuk
BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler
18:30 16.01.2024 (güncellendi: 18:33 16.01.2024)
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, "Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" ifadelerini kullandı.
Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin Akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor" ifadeler hakkında yorum yaptı.
Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor" ifadelerini paylaştı.
"Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:
Siz olmadan bunu durduramayız. Gazze'de halen tutulan rehineler dahil acınızı tamamen anlıyorum. Lütfen özellikle çocukların ve nüfusun yarısının bu dehşete sıkıştığı Gazze'yi vuran yıkımı görmezden gelmeyin.