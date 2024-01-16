https://sputniknews.com.tr/20240116/bm-filistin-raportoru-albanese-gozlerimizin-onunde-once-cocuklar-oluyor-yetiskinler-izliyor-1079718483.html

BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler

BM Filistin Raportörü Albanese: Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, daha sonra yetişkinler

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de özellikle çocuklar ve yaşanan insani felakete ilişkin açıklamada... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T18:30+0300

2024-01-16T18:30+0300

2024-01-16T18:33+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

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israil

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve insani yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan insani felaket hakkında, "Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" ifadelerini kullandı.Albanese, Gazze'deki insani felakete ilişkin Akademisyen Monica Marks'ın aktardığı "Gazze'deki doktorlar, çocukların gıdasızlıktan zayıfladığını, hipotermiden öldüğünü, çok sayıda yeni doğan bebeğin ve annenin yeterli besin alamadığı için birkaç günden fazla yaşamadığını söylüyor" ifadeler hakkında yorum yaptı.Raportör Albanese, "21. yüzyılda bu çapta bir kitlesel kıtlık görebileceğimizi düşünmezdim. Gazze'de halen, 100 gün süren bombalı saldırılar sonrasında, yeteri kadar gıda, su ve yakıtın girişine izin verilmiyor" ifadelerini paylaştı."Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor" diyen Albanese, İsrail vatandaşlarına hitaben şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240116/birlesmis-milletler-gazzede-22-milyon-kisi-kitlik-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-1079717054.html

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gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, çocuk