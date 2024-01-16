https://sputniknews.com.tr/20240116/birlesmis-milletler-gazzede-22-milyon-kisi-kitlik-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-1079717054.html

Birleşmiş Milletler: Gazze'de 2.2 milyon kişi kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletler: Gazze'de 2.2 milyon kişi kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de mevcut gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T17:53+0300

2024-01-16T17:53+0300

2024-01-16T17:53+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

ocha

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.Gazze'de 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 378 bin kişinin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze olduğu belirtildi.Açıklamada, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.1.9 milyon kişi yerinden olduİsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildiği ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşadığı belirtildi.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 'gıda sıkıntısı' olmadığını iddia etmiş olsa da başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bu durumun aksini belirtmektedir.

https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-gazze-halki-icin-son-100-gun-100-yil-gibi-gecti-1079644260.html

gazze

gazze şeridi

israil

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