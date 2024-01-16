https://sputniknews.com.tr/20240116/birlesmis-milletler-gazzede-22-milyon-kisi-kitlik-tehlikesi-ile-karsi-karsiya-1079717054.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 2.2 milyon kişi kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 2.2 milyon kişi kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de mevcut gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T17:53+0300
2024-01-16T17:53+0300
2024-01-16T17:53+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
ocha
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.Gazze'de 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 378 bin kişinin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze olduğu belirtildi.Açıklamada, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.1.9 milyon kişi yerinden olduİsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildiği ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşadığı belirtildi.Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 'gıda sıkıntısı' olmadığını iddia etmiş olsa da başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bu durumun aksini belirtmektedir.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-gazze-halki-icin-son-100-gun-100-yil-gibi-gecti-1079644260.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha
gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), ocha
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 2.2 milyon kişi kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de mevcut gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan krize ilişkin açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Gazze'de 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 378 bin kişinin Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre 'felaket' olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze olduğu belirtildi.
Açıklamada, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
1.9 milyon kişi yerinden oldu
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildiği ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşadığı belirtildi.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'de 'gıda sıkıntısı' olmadığını iddia etmiş olsa da başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bu durumun aksini belirtmektedir.