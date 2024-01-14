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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-gazze-halki-icin-son-100-gun-100-yil-gibi-gecti-1079644260.html
BM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti
BM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T21:39+0300
2024-01-14T21:39+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
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UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti" ifadeleriyle bölgedeki Filistinlilerin, İsrail saldırıları sebebiyle çok zor günler yaşadığı belirtildi.Açıklamada, "Gazze halkının öldürülmemesi, gıda, ilaç, su ve barınma ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması için defalarca yapılan çağrılara rağmen, insani ateşkes halen yürürlükte değil" ifadelerine yer verildi.Gazze'de UNRWA'nın okul ve eğitim merkezleri dahil 154 tesisine yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinlinin sığındığı, 250 binden fazla Filistinli aileye un temin edildiği ve 10 milyondan fazla öğün dağıtıldığı aktarıldı.İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani felaketUNRWA, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, kış şartlarında derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına rağmen hayatta kalan Filistinliler ise barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html
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birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa

BM: Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti

21:39 14.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze Şeridi saldırı Han Yunus
İsrail Gazze Şeridi saldırı Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / -
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler için "100 günün 100 yıl gibi geçtiğini" açıkladı.
UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze halkı için son 100 gün, 100 yıl gibi geçti" ifadeleriyle bölgedeki Filistinlilerin, İsrail saldırıları sebebiyle çok zor günler yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, "Gazze halkının öldürülmemesi, gıda, ilaç, su ve barınma ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması için defalarca yapılan çağrılara rağmen, insani ateşkes halen yürürlükte değil" ifadelerine yer verildi.
Gazze'de UNRWA'nın okul ve eğitim merkezleri dahil 154 tesisine yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinlinin sığındığı, 250 binden fazla Filistinli aileye un temin edildiği ve 10 milyondan fazla öğün dağıtıldığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı insani felaket

UNRWA, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.
İsrail'in saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, kış şartlarında derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.
Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarına rağmen hayatta kalan Filistinliler ise barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
UNRWA: İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 142'ye ulaştı
24 Aralık 2023, 21:51
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