https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-simsekten-tahsilat-performansi-aciklamasi-yuzde-927ye-yukseldi-1079748464.html

Bakan Şimşek'ten 'tahsilat performansı' açıklaması: Yüzde 92.7’ye yükseldi

Bakan Şimşek'ten 'tahsilat performansı' açıklaması: Yüzde 92.7’ye yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirlerinde tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T17:17+0300

2024-01-17T17:17+0300

2024-01-17T17:27+0300

mehmet şimşek

son dakika

tahsilat

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" açıklamasını yaptı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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mehmet şimşek, son dakika, tahsilat