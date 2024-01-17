https://sputniknews.com.tr/20240117/bakan-simsekten-tahsilat-performansi-aciklamasi-yuzde-927ye-yukseldi-1079748464.html
Bakan Şimşek'ten 'tahsilat performansı' açıklaması: Yüzde 92.7’ye yükseldi
Bakan Şimşek'ten 'tahsilat performansı' açıklaması: Yüzde 92.7’ye yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirlerinde tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T17:17+0300
2024-01-17T17:17+0300
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mehmet şimşek
son dakika
tahsilat
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" açıklamasını yaptı.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/konut-fiyatlari-kasimda-aylik-yuzde-19-artti-1079742040.html
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mehmet şimşek, son dakika, tahsilat
mehmet şimşek, son dakika, tahsilat
Bakan Şimşek'ten 'tahsilat performansı' açıklaması: Yüzde 92.7’ye yükseldi
17:17 17.01.2024 (güncellendi: 17:27 17.01.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirlerinde tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.