https://sputniknews.com.tr/20240117/konut-fiyatlari-kasimda-aylik-yuzde-19-artti-1079742040.html
Konut fiyatları kasımda aylık yüzde 1.9 arttı
Konut fiyatları kasımda aylık yüzde 1.9 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 82,8 yükseldi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T14:50+0300
2024-01-17T14:50+0300
2024-01-17T14:50+0300
ekonomi
konut
ekonomi
enflasyon
satılık
kiralık
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Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.TCMB verilerine göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında yükseliş kaydetti.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış yaşadı.
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konut, ekonomi, enflasyon, satılık, kiralık
konut, ekonomi, enflasyon, satılık, kiralık
Konut fiyatları kasımda aylık yüzde 1.9 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 82,8 yükseldi.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB verilerine göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında yükseliş kaydetti.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış yaşadı.