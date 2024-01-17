https://sputniknews.com.tr/20240117/ayhan-bora-kaplan-iddianamesi-kabul-edildi-1079742799.html
Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
Ayhan Bora Kaplan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:15+0300
2024-01-17T15:15+0300
2024-01-17T15:17+0300
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ayhan bora kaplan
Ayhan Bora Kaplan iddianamesi kabul edildi
15:15 17.01.2024 (güncellendi: 15:17 17.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ayhan Bora Kaplan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.