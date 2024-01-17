https://sputniknews.com.tr/20240117/arilar-balkonda-birakilan-valizin-icine-8-kilogram-bal-yapti-1079740358.html

Arılar balkonda bırakılan valizin içine 8 kilogram bal yaptı

Arılar balkonda bırakılan valizin içine 8 kilogram bal yaptı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T16:52+0300

2024-01-17T16:52+0300

2024-01-17T16:52+0300

yaşam

arı

valiz

bal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079740007_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_63994779bbebf92825f2544fb9f06018.jpg

İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/dogal-peteklerden-olusan-100-yillik-ari-evi-1072870543.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arı, valiz, bal