https://sputniknews.com.tr/20240117/arilar-balkonda-birakilan-valizin-icine-8-kilogram-bal-yapti-1079740358.html
Arılar balkonda bırakılan valizin içine 8 kilogram bal yaptı
Arılar balkonda bırakılan valizin içine 8 kilogram bal yaptı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T16:52+0300
2024-01-17T16:52+0300
2024-01-17T16:52+0300
yaşam
arı
valiz
bal
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İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/dogal-peteklerden-olusan-100-yillik-ari-evi-1072870543.html
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arı, valiz, bal
Arılar balkonda bırakılan valizin içine 8 kilogram bal yaptı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.
İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.
Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.