Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi

© İHA Binanın belediye tarafından kamulaştırıldığı dile getiren Fatma Selbik Akın, “Bina olarak baktığımızda bir müze özelliği taşıyor. Bu bizim için önemli bir şey. Dünyada ve Anadolu’da eşine az rastlanan bir örnek olduğunu belirtebilirim. Mimarisi de göz önünde bulundurularak, arı, arıcılık ve bal tarihinin geçmişten günümüze kadar kronolojik olarak öyküsü bir müze niteliğinde ziyaretçilere sunulacak. Antik dönemden bugüne kadar ulaşan Romalı tarihçilerin metinlerinde arı kovanlarının konumu ve bakımı ile ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Anadolu'da Konya Çatalhöyük’te arılıkların tasvir edildiği duvar resimlere rastlıyoruz. Arılıklar oluşturulurken evlerin alt tarafları tercih edilmiş. Ya da yaşanılan konutun dış duvarlarına ya da bahçelerine yapıldığını biliyoruz” diye konuştu.