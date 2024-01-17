https://sputniknews.com.tr/20240117/aden-korfezi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079752615.html

Aden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Aden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T19:24+0300

2024-01-17T19:24+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'nde görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkereye göre deniz unsurları 1 yıl daha Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi'nde görev yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20240117/uzay-yolculugu-ertelendi-1079753079.html

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