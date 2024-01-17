https://sputniknews.com.tr/20240117/aden-korfezi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079752615.html
Aden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Aden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:24+0300
2024-01-17T19:24+0300
2024-01-17T20:35+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'nde görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkereye göre deniz unsurları 1 yıl daha Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi'nde görev yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20240117/uzay-yolculugu-ertelendi-1079753079.html
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aden körfezi tezkeresi nedir, aden körfezi tezkeresi aden körfezi nerede
aden körfezi tezkeresi nedir, aden körfezi tezkeresi aden körfezi nerede
Aden Körfezi tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
19:24 17.01.2024 (güncellendi: 20:35 17.01.2024)
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'nde görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.
Tezkereye göre deniz unsurları 1 yıl daha Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi'nde görev yapacak.