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Abonelik sözleşmesi uyarısı: İndirim ve cayma bedeline dikkat
Abonelik sözleşmesi uyarısı: İndirim ve cayma bedeline dikkat
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, abonelik sözleşmeleri konusunda tüketicileri uyardı. Şahin, "İndirim ve cayma bedeli maddelerine dikkat... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:15+0300
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türkiye
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet ve dijital platform gibi abonelik sözleşmelerinde yaşanan mağduriyetlere "Türkiye'de haksızlığa uğrayan 100 tüketiciden sadece 8'i, hakkını arıyor. Bu 8 tanesinden de 6 tanesi hakkını alıyor. Yani yüzde 94 e yüzde 6 gibi bir durum var. Tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım." sözleriyle dikkat çekti.'1 yıldan uzun sözleşmede sözleşmeyi feshetme hakkı'Tüketicilerin hakları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyleyen Şahin, "Tüketici 1 yıldan daha uzun ya da belirsiz süreli ucu açık sözleşmelerden dilediği zamanda hiçbir bedel ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kanun tüketiciye böyle bir hak verir. Kanunun verdiği bu hakkı kanuna bağlı yönetmelikle boşa düşürmüşler." dedi.Şahin, sözleşmeyi iptal etmek isteyen tüketiciden, "cayma bedeli" yerine yapıldığı belirtilen indirim tutarının geri alındığını söyledi.NTV'nin aktardığı habere göre tüketicileri sözleşmedeki indirim tutarı ve cayma bedeli maddelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Şahin, "Bu yapılan indirimin ne kadar olduğunu nereden bileceğiz? Sözleşmede yazıyor mu? Yazmıyor. Sözleşmede yazmıyor ve sözleşme kanuna aykırıysa zaten tüketici haklı. Fakat hep tüketicinin aleyhine karar veriliyor. Hakem heyetleri maalesef sağlayıcının verdiği cevabı kopyala yapıştır yapıp karar veriyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ticaret-bakanligindan-kargo-iade-masraflarini-tuketici-odeyecek-iddiasina-yonelik-aciklama-1078380157.html
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tüketici, türkiye, sözleşme
tüketici, türkiye, sözleşme

Abonelik sözleşmesi uyarısı: İndirim ve cayma bedeline dikkat

10:15 17.01.2024
© AAVergi, sözleşme, anlaşma, imza
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, abonelik sözleşmeleri konusunda tüketicileri uyardı. Şahin, "İndirim ve cayma bedeli maddelerine dikkat edilmeli, tüketici sözleşmeyi feshetme hakkına sahip aksi durumda hakkını aramaları" dedi.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet ve dijital platform gibi abonelik sözleşmelerinde yaşanan mağduriyetlere "Türkiye'de haksızlığa uğrayan 100 tüketiciden sadece 8'i, hakkını arıyor. Bu 8 tanesinden de 6 tanesi hakkını alıyor. Yani yüzde 94 e yüzde 6 gibi bir durum var. Tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım." sözleriyle dikkat çekti.

'1 yıldan uzun sözleşmede sözleşmeyi feshetme hakkı'

Tüketicilerin hakları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyleyen Şahin, "Tüketici 1 yıldan daha uzun ya da belirsiz süreli ucu açık sözleşmelerden dilediği zamanda hiçbir bedel ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kanun tüketiciye böyle bir hak verir. Kanunun verdiği bu hakkı kanuna bağlı yönetmelikle boşa düşürmüşler." dedi.
Şahin, sözleşmeyi iptal etmek isteyen tüketiciden, "cayma bedeli" yerine yapıldığı belirtilen indirim tutarının geri alındığını söyledi.

NTV'nin aktardığı habere göre tüketicileri sözleşmedeki indirim tutarı ve cayma bedeli maddelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Şahin, "Bu yapılan indirimin ne kadar olduğunu nereden bileceğiz? Sözleşmede yazıyor mu? Yazmıyor. Sözleşmede yazmıyor ve sözleşme kanuna aykırıysa zaten tüketici haklı. Fakat hep tüketicinin aleyhine karar veriliyor. Hakem heyetleri maalesef sağlayıcının verdiği cevabı kopyala yapıştır yapıp karar veriyor." dedi.
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