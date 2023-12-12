https://sputniknews.com.tr/20231212/ticaret-bakanligindan-kargo-iade-masraflarini-tuketici-odeyecek-iddiasina-yonelik-aciklama-1078380157.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'kargo iade masraflarını tüketici ödeyecek' iddiasına yönelik açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'kargo iade masraflarını tüketici ödeyecek' iddiasına yönelik açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan 1 Ocak 2024 itibariyle 'kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği' iddialarına yalanlama geldi. Bakanlık uygulanmaya başlanacak... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T18:46+0300

2023-12-12T18:46+0300

2023-12-12T18:53+0300

türkiye

kargo

ticaret bakanlığı

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg

Ticaret Bakanlığ'ından, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak düzenleme ile internet üzerinden yapılacak alışverişlerde satılan malın ayıplı olması dışında cayma hakkını kullanan tüketicilerin malın iadesiyle ilgili kargo ücretini ödemek zorunda oldukları haberine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, "Elektronik ticaret işlemlerinin ve dolayısıyla mesafeli sözleşme hacminin büyümesi neticesinde oluşan yeni satış ve pazarlama tekniklerine karşı daha etkin bir tüketici koruma sisteminin oluşturulması ve mevcut tüketici mevzuatımıza kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Direktifleri düzenlemelerine ve 1 Nisan 2202 tarihli ve 31796 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması amaçları ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile bazı hususlarda değişiklikler yapılmıştır" denildi. '1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmiştir'“Anılan düzenlemelerden, cayma hakkı kullanımında iade masraflarının ön bilgilendirmede belirtilmek ve ilk teslim masraflarını aşmamak kaydıyla tüketici tarafından da karşılanabileceğine dair düzenlemenin uygulanması 4 Kasım 2023 tarih ve 32359 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile 1 Ocak 2025 tarihine kadar ertelenmiş olup, söz konusu haberler gerçek dışıdır” ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231129/kargo-calisanlari-paketinin-tekrar-birakilmasini-isteyen-musterinin-is-yerine-saldirdi-1077907699.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kargo ücretini tüketici mi ödeyecek, 1 ocak sonrası kargo ücreti, ticaret bakanlığı yalanladı