https://sputniknews.com.tr/20231129/kargo-calisanlari-paketinin-tekrar-birakilmasini-isteyen-musterinin-is-yerine-saldirdi-1077907699.html

Kargo çalışanları paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterinin iş yerine saldırdı

Kargo çalışanları paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterinin iş yerine saldırdı

Gaziantep'te MNG kargo çalışanlarının kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştıkları müşterinin iş yerine baskın düzenleyip, camı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T14:21+0300

2023-11-29T14:21+0300

2023-11-29T14:21+0300

türkiye

mng kargo

müşteri

saldırı

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Gaziantep'te Matbaacılar Sitesi'nde karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine 2 kez kargo bırakmak için gelen kurye, iş yerinde kimseyi bulamayınca kargoyu şubeye götürdü. Daha sonrasında ise kargonun tekrar bırakılmasını isteyen Halit Haliloğlu ile kargo çalışanları arasında tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından kargoyu tekrar bırakmayı reddeden çalışanlar, kargo firmasına ait araçlarla Haliloğlu’nun iş yerini bastı. İş yerinde kimseyi bulamayan kargo çalışanları, çevrede buldukları taşlarla camı çerçeveyi indirerek içeriye de zarar verdi. O anları ise çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kargo çalışanları, olay sonrasında ise yine kargo araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. 'Buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim'Açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Halit Haliloğlu, “Gaziantep’te karton bardak imalatı yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. MNG Kargo şirketiyle dağıtım anlaşmamız var. Geçtiğimiz cumartesi günü MNG Kargo çalışanlarıyla personelimiz arasında 'iki defa geldim, yoktunuz' muhabbetinden dolayı tartışma yaşanmıştı. Daha sonra tartışma büyüyünce ben ricada bulundum. Kargocu kurye ile görüştüm ve çok agresifti, 'bir daha gelemem' dedi. Ben de dünyanın sonu değil, 3. defa gel ya da bir taksi ile gönder diye ricada bulundum. Telefonu yüzümüze kapattı ve telefonu kapattıktan sonra buraya gelerek personelimizi rehin aldı. Dükkanın önüne gelip personelimin telefonu ile beni arayarak ‘Siz buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim’ dedikten sonra komşumuz personelimizi kuryenin elinden alarak iş yerlerine götürerek kurtarıyor. Daha sonra iş yerimizin camını çerçevesini kırarak içerideki gıda maddelerini sokağa atarak ve hıncını alamayarak içeriye kadar giriyorlar” dedi. Tartışma sonrası iş yerlerine 6 araç ve 8-10 kişiyle beraber geldiklerini, saldırıyı gerçekleştirenlerin kargo firması bünyesindeki sigortalı çalışanlar olduğunu söyleyen Haliloğlu, “Olaya dair bütün görüntüler mevcut, saldırı anında kameralarda 7-8 kişi görünüyor. Buradaki esnafın söylediklerine göre de 6 tane araçla gelmişler. Bunlar MNG Kargo'nun sigortalı çalışan personelleridir. Bir koli yüzünden bu olayın olduğunu söylüyorlar fakat bir koliyi buraya getirmeyen kargo firması olayı gerçekleştirdikleri anda konvoy şeklinde 3-4 araçlarıyla birlikte saniyeler içerisinde burada olabiliyorlarmış. Demek ki kargo firması istese kargoyu gönderebilirlermiş” ifadelerini kullandı. 'Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı'Saldırganlardan şikayetçi olduklarını anlatan Haliloğlu, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231128/macta-hakem-once-golu-verip-sonra-iptal-edince-saha-karisti-1077860131.html

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mng kargo, müşteri, saldırı