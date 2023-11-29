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https://sputniknews.com.tr/20231129/kargo-calisanlari-paketinin-tekrar-birakilmasini-isteyen-musterinin-is-yerine-saldirdi-1077907699.html
Kargo çalışanları paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterinin iş yerine saldırdı
Kargo çalışanları paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterinin iş yerine saldırdı
Gaziantep'te MNG kargo çalışanlarının kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştıkları müşterinin iş yerine baskın düzenleyip, camı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T14:21+0300
2023-11-29T14:21+0300
türkiye
mng kargo
müşteri
saldırı
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Gaziantep'te Matbaacılar Sitesi'nde karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine 2 kez kargo bırakmak için gelen kurye, iş yerinde kimseyi bulamayınca kargoyu şubeye götürdü. Daha sonrasında ise kargonun tekrar bırakılmasını isteyen Halit Haliloğlu ile kargo çalışanları arasında tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından kargoyu tekrar bırakmayı reddeden çalışanlar, kargo firmasına ait araçlarla Haliloğlu’nun iş yerini bastı. İş yerinde kimseyi bulamayan kargo çalışanları, çevrede buldukları taşlarla camı çerçeveyi indirerek içeriye de zarar verdi. O anları ise çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kargo çalışanları, olay sonrasında ise yine kargo araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. 'Buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim'Açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Halit Haliloğlu, “Gaziantep’te karton bardak imalatı yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. MNG Kargo şirketiyle dağıtım anlaşmamız var. Geçtiğimiz cumartesi günü MNG Kargo çalışanlarıyla personelimiz arasında 'iki defa geldim, yoktunuz' muhabbetinden dolayı tartışma yaşanmıştı. Daha sonra tartışma büyüyünce ben ricada bulundum. Kargocu kurye ile görüştüm ve çok agresifti, 'bir daha gelemem' dedi. Ben de dünyanın sonu değil, 3. defa gel ya da bir taksi ile gönder diye ricada bulundum. Telefonu yüzümüze kapattı ve telefonu kapattıktan sonra buraya gelerek personelimizi rehin aldı. Dükkanın önüne gelip personelimin telefonu ile beni arayarak ‘Siz buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim’ dedikten sonra komşumuz personelimizi kuryenin elinden alarak iş yerlerine götürerek kurtarıyor. Daha sonra iş yerimizin camını çerçevesini kırarak içerideki gıda maddelerini sokağa atarak ve hıncını alamayarak içeriye kadar giriyorlar” dedi. Tartışma sonrası iş yerlerine 6 araç ve 8-10 kişiyle beraber geldiklerini, saldırıyı gerçekleştirenlerin kargo firması bünyesindeki sigortalı çalışanlar olduğunu söyleyen Haliloğlu, “Olaya dair bütün görüntüler mevcut, saldırı anında kameralarda 7-8 kişi görünüyor. Buradaki esnafın söylediklerine göre de 6 tane araçla gelmişler. Bunlar MNG Kargo'nun sigortalı çalışan personelleridir. Bir koli yüzünden bu olayın olduğunu söylüyorlar fakat bir koliyi buraya getirmeyen kargo firması olayı gerçekleştirdikleri anda konvoy şeklinde 3-4 araçlarıyla birlikte saniyeler içerisinde burada olabiliyorlarmış. Demek ki kargo firması istese kargoyu gönderebilirlermiş” ifadelerini kullandı. 'Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı'Saldırganlardan şikayetçi olduklarını anlatan Haliloğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231128/macta-hakem-once-golu-verip-sonra-iptal-edince-saha-karisti-1077860131.html
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mng kargo, müşteri, saldırı
mng kargo, müşteri, saldırı

Kargo çalışanları paketinin tekrar bırakılmasını isteyen müşterinin iş yerine saldırdı

14:21 29.11.2023
© İHA / İBRAHİM HALİL ASLAN - SAİD VAKKAS YAĞCI-AW087515Gaziantep’te kargo çalışanları, müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdi
Gaziantep’te kargo çalışanları, müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© İHA / İBRAHİM HALİL ASLAN - SAİD VAKKAS YAĞCI-AW087515
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Gaziantep'te MNG kargo çalışanlarının kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştıkları müşterinin iş yerine baskın düzenleyip, camı çerçeveyi kırdıkları belirtildi. İş yeri sahibi saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Gaziantep'te Matbaacılar Sitesi'nde karton bardak üretimi yapan Halit Haliloğlu'nun iş yerine 2 kez kargo bırakmak için gelen kurye, iş yerinde kimseyi bulamayınca kargoyu şubeye götürdü.

Daha sonrasında ise kargonun tekrar bırakılmasını isteyen Halit Haliloğlu ile kargo çalışanları arasında tartışma çıktı. Telefondaki tartışmanın ardından kargoyu tekrar bırakmayı reddeden çalışanlar, kargo firmasına ait araçlarla Haliloğlu’nun iş yerini bastı.

İş yerinde kimseyi bulamayan kargo çalışanları, çevrede buldukları taşlarla camı çerçeveyi indirerek içeriye de zarar verdi. O anları ise çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kargo çalışanları, olay sonrasında ise yine kargo araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı.

'Buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim'

Açıklamalarda bulunan iş yeri sahibi Halit Haliloğlu, “Gaziantep’te karton bardak imalatı yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. MNG Kargo şirketiyle dağıtım anlaşmamız var. Geçtiğimiz cumartesi günü MNG Kargo çalışanlarıyla personelimiz arasında 'iki defa geldim, yoktunuz' muhabbetinden dolayı tartışma yaşanmıştı. Daha sonra tartışma büyüyünce ben ricada bulundum. Kargocu kurye ile görüştüm ve çok agresifti, 'bir daha gelemem' dedi. Ben de dünyanın sonu değil, 3. defa gel ya da bir taksi ile gönder diye ricada bulundum. Telefonu yüzümüze kapattı ve telefonu kapattıktan sonra buraya gelerek personelimizi rehin aldı. Dükkanın önüne gelip personelimin telefonu ile beni arayarak ‘Siz buraya gelmezseniz birazdan bu dükkanı yakacağım, bu çocuğu da öldüreceğim’ dedikten sonra komşumuz personelimizi kuryenin elinden alarak iş yerlerine götürerek kurtarıyor. Daha sonra iş yerimizin camını çerçevesini kırarak içerideki gıda maddelerini sokağa atarak ve hıncını alamayarak içeriye kadar giriyorlar” dedi.

Tartışma sonrası iş yerlerine 6 araç ve 8-10 kişiyle beraber geldiklerini, saldırıyı gerçekleştirenlerin kargo firması bünyesindeki sigortalı çalışanlar olduğunu söyleyen Haliloğlu, “Olaya dair bütün görüntüler mevcut, saldırı anında kameralarda 7-8 kişi görünüyor. Buradaki esnafın söylediklerine göre de 6 tane araçla gelmişler. Bunlar MNG Kargo'nun sigortalı çalışan personelleridir. Bir koli yüzünden bu olayın olduğunu söylüyorlar fakat bir koliyi buraya getirmeyen kargo firması olayı gerçekleştirdikleri anda konvoy şeklinde 3-4 araçlarıyla birlikte saniyeler içerisinde burada olabiliyorlarmış. Demek ki kargo firması istese kargoyu gönderebilirlermiş” ifadelerini kullandı.

'Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı'


Saldırganlardan şikayetçi olduklarını anlatan Haliloğlu, şunları söyledi:

“Maddi manevi zararlarımız var ama maddi manevi zararımızdan öte buradaki olay, bu kargo firmalarının elinde bizim Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarımız, telefon numaralarımız, ev adreslerimiz var. Bunlar insanların mahremine evlerine kadar giren insanlar. Bugün burada camı kırıp içeriye giren eşkıyalar, burayı talan eden kişiler, yarın başkasının evine iş yerine giren insanlardır. Orada onları bıçaklaya da bilir saldırıyı da gerçekleştirebilir her şeyi de yapabilirler. Yasal olarak bizim avukatlarımız devredeler. Emniyet güçleri sağ olsunlar gerekeni yaptı. Fakat savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı. Yani bu kadar basit olmamalı çünkü bu mala zarar vermenin dışında yağma da var. İçeriye girip yağmalanma, ürünlerin dışarıya atılması ve kasten adam öldürmeye kadar var. Personelimiz kurtarılmasaydı öldürülmüş olacaktı. Dolayısıyla münferit bir kişinin bir kargo firmasının çalışanının sinirlenerek yapmış olduğu bir olay değildir. Ceza almasını istiyoruz.”

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