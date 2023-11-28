https://sputniknews.com.tr/20231128/macta-hakem-once-golu-verip-sonra-iptal-edince-saha-karisti-1077860131.html
Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı
Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı
Artvin’de oynanan TFF 3. Lig maçında Hopaspor’un son dakikada attığı golü veren hakem daha sonra golü iptal edince sahada gerginlik yaşandı. Hakemin... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T12:00+0300
2023-11-28T12:00+0300
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futbol
tff 3. lig
kavga
hopa
artvin
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Artvin’in Hopa ilçesinde haftasonu TFF 3. Lig 12. hafta müsabakasında Hopaspor, İnegöl Kafkasspor'la karşı karşıya geldi.Maç 0-0 berabere devam ederken 90+4. dakikada Hopasporlu futbolcunun golüyle maçın skoru değişti.Bir süre sonra rakip takım oyuncuları ve yöneticileri hakeme itiraz ederken, hakem golü iptal etti.Bu kez Hopasporlu futbolcular itirazı sürdürürken saha karıştı.İki takım futbolcuları ve yedek kulübesi birbirine girdi. Sahaya giren bir taraftar hakeme saldırdı, yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.Tribünde devam eden olaylar saha dışına taştı. Polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.
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Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı
Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı
2023-11-28T12:00+0300
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video, futbol, tff 3. lig, kavga, видео, hopa, artvin
video, futbol, tff 3. lig, kavga, видео, hopa, artvin
Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı
Artvin’de oynanan TFF 3. Lig maçında Hopaspor’un son dakikada attığı golü veren hakem daha sonra golü iptal edince sahada gerginlik yaşandı. Hakemin yaralandığı olaylar saha dışına da taşınca polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Artvin’in Hopa ilçesinde haftasonu TFF 3. Lig 12. hafta müsabakasında Hopaspor, İnegöl Kafkasspor'la karşı karşıya geldi.
Maç 0-0 berabere devam ederken 90+4. dakikada Hopasporlu futbolcunun golüyle maçın skoru değişti.
Bir süre sonra rakip takım oyuncuları ve yöneticileri hakeme itiraz ederken, hakem golü iptal etti.
Bu kez Hopasporlu futbolcular itirazı sürdürürken saha karıştı.
İki takım futbolcuları ve yedek kulübesi birbirine girdi. Sahaya giren bir taraftar hakeme saldırdı, yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.
Tribünde devam eden olaylar saha dışına taştı. Polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.