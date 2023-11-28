Maçta hakem önce golü verip sonra iptal edince saha karıştı

Artvin’in Hopa ilçesinde haftasonu TFF 3. Lig 12. hafta müsabakasında Hopaspor, İnegöl Kafkasspor'la karşı karşıya geldi.



Maç 0-0 berabere devam ederken 90+4. dakikada Hopasporlu futbolcunun golüyle maçın skoru değişti.



Bir süre sonra rakip takım oyuncuları ve yöneticileri hakeme itiraz ederken, hakem golü iptal etti.



Bu kez Hopasporlu futbolcular itirazı sürdürürken saha karıştı.



İki takım futbolcuları ve yedek kulübesi birbirine girdi. Sahaya giren bir taraftar hakeme saldırdı, yaralanan hakem hastaneye kaldırıldı.



Tribünde devam eden olaylar saha dışına taştı. Polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.