https://sputniknews.com.tr/20240117/abdden-turkiyeye-f-16-satisina-iliskin-aciklama-1079759641.html

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T23:58+0300

2024-01-17T23:58+0300

2024-01-17T23:58+0300

dünya

abd

abd

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f-16

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satış

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/danimarkanin-ilk-f-16-savas-ucaklarinin-ukraynaya-sevkiyati-gecikti-1079385872.html

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