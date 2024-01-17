https://sputniknews.com.tr/20240117/abdden-israilin-gazzenin-kuzeyindeki-saldirilarini-tamamlamasiyla-ilgili-aciklama-1079734247.html
ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama
ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:52+0300
2024-01-17T10:52+0300
2024-01-17T10:52+0300
israil- filistin çatışması
abd
john kirby
beyaz saray
washington
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
yemen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264073_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e666809b91369d679e9dd0d3a7b9d2f0.jpg
Gazetecilere telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendiren Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret ederek, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde" ifadelerini kullandı.Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.Husilere ‘Seçeneğiniz var’ mesajıYemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını yineledi.Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur" ifadesini kullandı.ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz" görüşünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/husiler-israil-limanlarina-giden-bir-gemiyi-hedef-aldiklarini-duyurdu-1079723240.html
abd
washington
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264073_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ef31f438d5eefe681e762e7310bd82f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, john kirby, beyaz saray, washington, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, husiler, ortadoğu
abd, john kirby, beyaz saray, washington, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, husiler, ortadoğu
ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurmasını 'olumlu bir adım' olarak nitelendirdi.
Gazetecilere telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendiren Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret ederek, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde" ifadelerini kullandı.
Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.
Husilere ‘Seçeneğiniz var’ mesajı
Yemen'deki Husilerin
Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını yineledi.
Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur" ifadesini kullandı.
ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz" görüşünü paylaştı.