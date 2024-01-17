https://sputniknews.com.tr/20240117/abdden-israilin-gazzenin-kuzeyindeki-saldirilarini-tamamlamasiyla-ilgili-aciklama-1079734247.html

ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama

ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T10:52+0300

2024-01-17T10:52+0300

2024-01-17T10:52+0300

israil- filistin çatışması

abd

john kirby

beyaz saray

washington

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

yemen

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Gazetecilere telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendiren Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret ederek, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde" ifadelerini kullandı.Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.Husilere ‘Seçeneğiniz var’ mesajıYemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını yineledi.Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur" ifadesini kullandı.ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz" görüşünü paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/husiler-israil-limanlarina-giden-bir-gemiyi-hedef-aldiklarini-duyurdu-1079723240.html

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washington

israil

gazze

gazze şeridi

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