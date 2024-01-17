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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/abdden-israilin-gazzenin-kuzeyindeki-saldirilarini-tamamlamasiyla-ilgili-aciklama-1079734247.html
ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama
ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:52+0300
2024-01-17T10:52+0300
israil- filistin çatışması
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Gazetecilere telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendiren Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret ederek, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde" ifadelerini kullandı.Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.Husilere ‘Seçeneğiniz var’ mesajıYemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını yineledi.Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur" ifadesini kullandı.ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz" görüşünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/husiler-israil-limanlarina-giden-bir-gemiyi-hedef-aldiklarini-duyurdu-1079723240.html
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abd, john kirby, beyaz saray, washington, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, husiler, ortadoğu
abd, john kirby, beyaz saray, washington, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, yemen, husiler, ortadoğu

ABD’den İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını tamamlamasıyla ilgili açıklama

10:52 17.01.2024
© AABeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurmasını 'olumlu bir adım' olarak nitelendirdi.
Gazetecilere telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendiren Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret ederek, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde" ifadelerini kullandı.
Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

Husilere ‘Seçeneğiniz var’ mesajı

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını yineledi.
Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur" ifadesini kullandı.
ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz" görüşünü paylaştı.
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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