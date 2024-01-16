https://sputniknews.com.tr/20240116/yunan-gemisine-yemen-aciklarinda-fuze-isabet-etti-1079715338.html

Yunan gemisine Yemen açıklarında füze isabet etti

Yunan gemisine Yemen açıklarında füze isabet etti

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Malta bandıralı Yunan ticaret gemisinin Yemen açıklarında füze saldırısına uğradığını belirtti. 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T17:16+0300

2024-01-16T17:16+0300

2024-01-16T17:16+0300

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Deniz güvenlik şirketi Ambrey’in açıklamasında, “Malta bandıralı Yunan dökme yük gemisi, Yemen’in As-Salif yerleşimine yaklaşık 76 deniz mili mesafede saldırıya uğradığı ve füzeyle vuruldu” ifadesine yer verildi.Dün de Yemen açıklarında ABD’ye ait bir ticaret gemisinin vurulduğu bildirilmişti.Husi yönetici Kahhum: Washington'un saldırıları etkisizdir, onlarla açık bir savaşa hazırlanıyoruzYemen’deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, ABD'nin Yemen’deki hedeflerine yönelik saldırılarının 'etkisiz' olduğunu ve saldırılarına karşı ABD ile açık bir savaşa girmek üzere hazırlandıklarını söyledi.Husilerin (Ensarullah Hareketi) siyasi büro üyesi Kahhum, yaptığı açıklamada, “Yemen’den Amerikalılara şunu söylüyoruz: Yemen'e yönelik tüm hareketleriniz ve saldırılarınız başarısızlıkla sonuçlanacak, saldırılarınıza tüm gücümüzle karşı koyacağız. Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir halde çekileceksiniz. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak Yemen caydırıcılığını göreceksiniz” dedi.Yemen’in, devletiyle, halkıyla ve ordusuyla ABD ile bir savaşa hazırlandığına dikkati çeken Kahhum, şunları söyledi:Kahhum, ABD ile savaşın “vaat edilen bir fetih ve cihat” olduğuna vurgu yaptı.‘ABD’nin saldırıları etkisiz’​​​​​​​ABD’nin Yemen’deki saldırılarının etkisiz olduğunu savunan Kahhum, “ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının hiçbir etkisi olmadı ve olmayacak. Bu, egemenliği ve uluslararası yasaları çiğneyen bir saldırı ve suçtur” değerlendirmesinde bulundu.Kahhum, “ABD ile İngiltere’nin vurduğu hedefler daha önce bombalanan bölgelerdeydi ve bu yeni bir şey değil. Bununla birlikte Yemen'e savaş ilan ettiler ve dolayısıyla Yemen’in onlara yönelik yapacağı saldırılara ve Yemen'in stratejik caydırıcılığına katlanmaları gerekiyor” Ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/kizildeniz-gerilimi-avrupanin-en-buyuk-yuk-limanlarini-etkileyebilir--1079708894.html

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