https://sputniknews.com.tr/20240116/yilin-ilk-kabine-toplantisi-basladi-en-dusuk-emekli-ayligini-iceren-duzenleme-de-gundemde-1079702616.html

Yılın ilk Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli aylığını içeren düzenleme de gündemde

Yılın ilk Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli aylığını içeren düzenleme de gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün yapılacak Kabine toplantısında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma, Kabine'nin ana... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T14:55+0300

2024-01-16T14:55+0300

2024-01-16T14:57+0300

politika

türkiye

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

ssk

emekli

emekli maaşı

ekonomi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.30'da başladı.Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.AK Parti'den açıklamaMeclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.Öğretmenlerin gözü de Kabine'deBinlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240112/ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ek-zam-calismasi-tamamlandi-tarih-belli-oldu-1079569942.html

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türkiye, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, ssk, emekli, emekli maaşı, ekonomi