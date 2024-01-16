https://sputniknews.com.tr/20240116/yilin-ilk-kabine-toplantisi-basladi-en-dusuk-emekli-ayligini-iceren-duzenleme-de-gundemde-1079702616.html
Yılın ilk Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli aylığını içeren düzenleme de gündemde
Yılın ilk Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli aylığını içeren düzenleme de gündemde
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün yapılacak Kabine toplantısında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma, Kabine'nin ana... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T14:55+0300
2024-01-16T14:55+0300
2024-01-16T14:57+0300
politika
türkiye
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
ssk
emekli
emekli maaşı
ekonomi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.30'da başladı.Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.AK Parti'den açıklamaMeclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.Öğretmenlerin gözü de Kabine'deBinlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ssk-ve-bagkur-emeklilerine-ek-zam-calismasi-tamamlandi-tarih-belli-oldu-1079569942.html
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türkiye, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, ssk, emekli, emekli maaşı, ekonomi
türkiye, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, ssk, emekli, emekli maaşı, ekonomi
Yılın ilk Kabine Toplantısı başladı: En düşük emekli aylığını içeren düzenleme de gündemde
14:55 16.01.2024 (güncellendi: 14:57 16.01.2024)
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bugün yapılacak Kabine toplantısında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam için hazırlanan çalışma, Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.30'da başladı.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şekli, Kabine'de verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.
Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammına ilişkin olarak, "Oran verme imkanım yok, Kabine'de netleşecek." dedi.
Öğretmenlerin gözü de Kabine'de
Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.